小甜甜被宋逸民所發起的藝起發光教會指控私生活有狀況，之後被爆出和老公婚變，今又傳出閨密爆料小甜甜的老公不但不幫忙育兒，還跟她借錢甚至放話「妳有義務養我」，以及夫妻發生肢體衝突時，教會卻阻止她驗傷一事。對此，小甜甜經紀人低調表示，「感謝關心，目前我們都不再回應了，感謝。」

小甜甜閨密爆料發文，她提及小甜甜與她認識到現在兩人都懷孕，她們互相打氣、一起分享寶寶滿月喜悅，但是「在坐月子期間，爸爸在月子中心一直打遊戲，完全不顧老婆，連孩子爆哭都不急」

所以她完全可以體會小甜甜的辛苦，「我完完全全可以體會到一個媽媽努力付房貸、付車貸、賺奶粉錢、就連全職保姆的養育費，她都是一個人辛辛苦苦的擔著！」甚至老公還會跟她借錢，「因為他說：『妳有義務養我啊，因為我是妳老公。』教會也覺得沒什麼，因為老公就是一家之主啊。」

小甜甜閨蜜力挺小甜甜，爆料老公要錢行為，以及認為甜甜應該要養他。(圖/臉書)

她憤怒質問宋逸民：「在您覺得您自以為是神與偉大的您，指出小甜甜張可昀正值糾紛與官司，那我更想請問了？一個女人，背著阻止她去驗傷與阻止她去告老公家暴傷害的教會，有什麼資格說她是污點藝人？」她還加碼爆出陳維齡質問小甜甜：「為什麼要告自己老公？他年紀還小啊！還是個孩子啊值得被原諒！他才打妳一次啊！他又沒有打妳第二次！！！」

小甜甜閨蜜力挺小甜甜，控訴教會要小甜甜別去驗傷。(圖/臉書)

閨密宋小姐也坦承自己實在太氣所以這篇文可能會有許多文法與文字上的錯誤，她只想說：「每個人都很厲害，誰不想當神棍啊？坐等你們的實話，甚麼時候要對張可昀道歉！雖然道歉早已沒用了！！」對此，小甜甜經紀人低調表示，「感謝關心，目前我們都不再回應了，感謝。」

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。