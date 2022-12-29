周曉涵在TVBS 全新8點檔《加油喜事》中，因母親王彩樺與閨密陳亞蘭的陳年恩怨，讓她與周孝安從宣布要結婚開始就好事多磨，兩人波折的感情路也透過「武林劇場」呈現。周曉涵過往雖因代言手遊穿過古裝，但卻是首次穿著古裝演喜劇，尤其一到武林劇場，所有人都放飛自我在演戲，讓她現場大笑無數次。

周曉涵劇中遭婆婆陳亞蘭鞭打。（TVBS提供）

回想在武林劇場遭到婆婆鞭打的那場戲，周曉涵透露陳亞蘭不照劇本，自己加了許多亮點，拍攝過程她感受到對方的照顧，因為陳亞蘭手上鞭子總是高高舉起、輕輕放下，甚至是打在她身後的地板，要她自已演出很痛的樣子。周曉涵向陳亞蘭表示可以真打不怕痛，沒想到，陳亞蘭開玩笑地說，身為一個專業演員，當然要自己演啊！不用真的打啦！處處流露出前輩對後輩的疼愛。

周曉涵、周孝安難得穿上古裝演武林劇場。（TVBS提供）

戲中周曉涵與周孝安為追求幸福，一起對抗兩位母后大人，周孝安的古裝扮相令人印象深刻，彷彿一顆饅頭放在頭上，陳亞蘭還即興加入台詞「你沒事梳一顆黑色饅頭在頭上做什麼？」短短一句話威力十足，不僅周曉涵，就連陳亞蘭自己都笑場，周曉涵說，平常真的很少笑場，但那天笑場5、6次真的沒辦法，太好笑了。

陳亞蘭、周曉涵戲中演婆媳，戲外也感情好。（TVBS提供）

周曉涵坦言演了這部戲，充分體會到當媳婦有多難，要搞定婆婆跟媽媽真的是「世紀難題」，相當考驗媳婦的智慧。詮釋媳婦角色讓周曉涵有所體悟，聽到抱怨就「左耳進、右耳出」，嘴巴甜一點，買東西都要雙份，不要讓任何一方覺得偏心，盡力做好媳婦和女兒的角色，她笑說，當然，老公的處理也很重要，要做好潤滑劑的角色。