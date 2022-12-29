台南市教育產業工會及教師會選出2022年度教育新聞，今天公布年度教育代表字「榨」，反映教師心聲，現場也發送柳丁汁，象徵「教育是百年樹人」，需長期扎根灌溉，應該一點一滴累積。教育局長鄭新輝說，教育有愛如湧泉「榨不完」，榨也反映疫情2年來的教師辛苦心境。

台南市教育產業工會理事長陳葦芸表示，今年初選解、海；蛻、榨、燦5個年度教育代表字，以網路表單供會員依工作感受投票，最終以「榨」字得票數最高，成為2022年度代表字。

她說，「榨」是教師們這一年的感受，2年多疫情影響之下，教師們投注在學生身上的時間與心力，遠較以往加倍，教師的熱情、時間、對教育的愛反應在學生學習表現上的成果，如同「榨」出來的果汁，或酸甜或苦澀，教師點滴在心頭，但也正因親師合作與師生努力，才能成為香甜果汁。

陳葦芸說，「教育是百年樹人」，短期內未必能見成效，需要長期扎根灌溉，教育成果展現不應奠基於短期數字與績效之上，更不是追求KPI的競賽，期盼教育局能成為教師與行政人員的後盾，體認教育數據與教育品質不能畫上等號，政策施行能多與教師組織研商，重新盤點各項教育政策，落實「減法思考」，做好內部橫向與縱向聯繫，避免疊床架屋的行政工作。

鄭新輝表示，若資源有限就怕被榨，但教育有愛，如湧泉，「榨不完」，對於家長、老師的反映都正面看待，「持續理性溝通」是不變原則，「教育有愛，所以無礙」。

中等學校校長協會理事長陳仲卿說，「榨」相當別出心裁，在這2年疫情肆虐之下，特別有意義，因為教育局、行政、教師都加倍付出，校長們會做教師最大的後援。中小學校長協會副理事長林勇成認為，台南市教育進步很多，因為大家會一起找問題，共同解決，然後讓學生成長。

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