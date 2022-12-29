昨有媒體披露民眾至北市一家藥局購買普拿疼，藥師卻指已全被台商包走，如想購買，1盒要價1500元，北市消保官及衛生局29日即到場查核是否違反《公平交易法》，藥師公會則指出會將該藥師移送懲戒委員會，最重可廢除藥師執照。北市衛生局說明，待接獲藥師公會提送懲戒案，會綜合藥師陳述、公平會判斷等資料，召開藥師懲戒委員會決定該如何懲處。

媒體報導，有民眾至文山區某藥局欲購買普拿疼，藥師卻稱有台商訂貨600盒，民眾如想購買，一盒要價1500元。藥師公會原稱此事為誤會，進一步了解錄音檔，發現確有哄抬價格，該藥師也承認說過「如果想購買（指普拿疼），一盒要價1500元」，不過態度惡劣，拒絕出面道歉。

接獲消息後，台北市消保官邱家梁與衛生局29日共同赴文山區某藥局查核，欲確認藥師是否違反《公平交易法》及《藥師法》，現場查看藥局庫存、銷售紀錄等。

該藥師也現身致歉並解釋，他當時「誤用誇張的行銷話術」告知消費者有台商欲買下600盒普拿疼，僅為表達本藥局已無庫存，即使10倍價格也無法購買，原意是希望民眾知難而退，並非要求對方以1500元價格購買，而是希望考慮購買他牌。

藥師強調，自己絕無藉此賺取不易之財，個人用詞不當造成表達、認知誤會，在此要向該位消費者致歉，而他處理處理過程中確實有許多不妥之處，日後必謹言慎行，虛心接受所有批評、指教，「最後，個人再次致上萬分歉意」。

台北市衛生局食藥科長陳怡婷受訪說明，根據初步現場調查情形，查核人員並未發現該藥局有普拿疼庫存，也未有販售給台商普拿疼的交易資料。

由於該案涉及《公平交易法》，陳怡婷表示，目前衛生局會與消保官一同彙整資料，如確認有違反《公平交易法》之虞，將移送給公平交易委員會處理，今日下午則會先約談藥師，依法讓他陳述意見。

陳怡婷指出，目前衛生局尚未接獲藥師公會移送懲戒案，收到後會等待公平交易委員會查核結果後，才召開懲戒委員會。會中將依據當天查核資料、藥師意見、公平交易委員會結果等資料，討論該藥師是否違反《藥師法》第21條。

如確定違反《藥師法》第21條，藥師懲戒委員會將依情節給予該藥師警告、命其接受一定時數的繼續教育或臨床進修、限制執業範圍或停業1個月以上1年以下，重者則可廢止執業執照、廢止藥師證書。陳怡婷補充，上述懲戒方式如果性質不相互牴觸，委員會可以給予1項以上懲戒。