詐騙手法層出不窮，現在網路上還出現「AI診股」黑科技，立委李貴敏29日於財委會上質詢金管會是否有監管？金管會主委黃天牧指出，沒執照作推介個股就要取締，也要看投資人信不信，「信者恆信」，金管會若收到檢舉會移送檢調，金管會目前主要監管機構，至於「個別軟體」要看怎麼管才有效率，要再研究。

詐騙集團不擇手段、無孔不入，李貴敏指出，很多名人都被冒名都必須各自回應處理，最近連金管會主委自己也成了詐騙集團的廣告頁面，主委做何處理？刑事警察局統計今年投資詐騙有5,900多件、金管會統計只有500多件，竟只有十分之一，金管會做了什麼處置？

黃天牧指出，500多件是金管會接到的詐騙陳情案，金管會都有與警政署合作，至於他個人之名被冒用，「政風單位有報案處理」，還在處理中，金管會也已加強宣導，民眾不要輕信詐騙訊息。

李貴敏表示，現在Youtube很多廣告「智能診股」、「AI診股」黑科技出現，金管會不管嗎？對自然人、投信投顧都要有執照，AI要有執照嗎？投資人若相信AI投資要自負其責、信的話賠錢就自認倒霉嗎？

黃天牧指出，AI要看怎麼管、要有效果，金管會現在是管「機構」，個別軟體要看怎麼管，要再研究。金管會努力不足處，會加強。

李貴敏指出，現在很多仲介貸款，很多民眾資料被拿去開網銀、就開始進行詐騙，一個受害人要跑全省20幾個地方處理。我國「個資」擺在資通安全等級A級，照樣外流，被拿去開網銀，金管會要通案處理。

黃天牧指出，現有已有FIDO數位認證，已有專案小組在進行。