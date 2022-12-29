總統蔡英文27日召開國安高層會議，拍板從113年1月1日起，94年次1月1日以後出生役男，義務役役期由4個月改為1年，並配合調高薪資。深受藍營支持者喜愛的媒體人朱凱翔卻表示，其實無論台男當4個月或1年兵都是「砲灰」，但他還是強力支持役期恢復至1年，因為那些當年高喊「抗中保台」的年輕人與家長們，必須開始「坐地還錢」了，看這樣台灣內部某些「灑狗血的神經病」能否少一點。

朱凱翔日前在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文直言，「4個月的兵是炮灰，1年就不是嗎？當然是！」畢竟如果解放軍真要攻台，必然是精銳盡出，4個月、1年甚至2年的義務役士兵都沒太大差別。

話鋒一轉，朱凱翔表示，但他還是強力支持役期恢復，因為當「抗中保台」不只是漫天喊價，年輕人與家長們開始要坐地還錢，那也許台灣內部對於國際兩岸情勢的觀察與判讀，就不會那麼「神功護體」。

朱凱翔呼籲，希望大家都務實一點，少一些打雞血、灑狗血的神經病，那和平或是「和中保台」，就還會有那麼一點希望。