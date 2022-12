國際知名漢學家、美國史丹佛大學東亞語言文化學系名譽教授丁愛博(Albert E. Dien),專長中國六朝史研究。身為台灣女婿的他,為回饋寶島,將漢學各類文獻贈予國家圖書館永久典藏,並已在舊金山時間12月7日自美國運送來台。

丁愛博在國際漢學界地位崇高,其積累數十年的教學、研究經驗,著作等身,最負盛名之研究成果,包括2020年與美國知名漢學家南愷時( Keith N. Knapp)共同主編的《劍橋中國魏晉南北朝史》 (The Cambridge History of China: The Six Dynasties),以及2007年出版的《六朝文明》(Six Dynasties Civilization)、《早期中古中國的政治與社會》(State and Society in Early Medieval China)等專著。

有鑑於丁愛博在學術方面的巨大成就,他在2009年獲得美國史丹佛大學傑出教學終身成就獎。而他年輕時曾造訪並學習中文的台灣師範大學,也在2010年頒發第10屆傑出校友給他。

對於漢學大家收藏文獻能永久作為館藏,曾淑賢表示,丁愛博教授為國際漢學研究,特別是六朝方面的研究權威,其收藏不僅環繞此一課題,而且經過數十年之積累,不僅有不少中西文圖書是國圖館藏所無,而且更重要的是未來研究筆記、手稿,以及與學界互動之書信。

曾淑賢提到,透過授權、捐贈、編目整理及數位化後,未來都能透過漢學研究中心現有之專題研究資料庫,增設學者捐贈項目,提供典藏與調閱。

曾淑賢也說,獲捐贈的書籍,將於國圖總館與未來即將啟用之「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心」提供利用,如此虛實整合,既能使資料持續發揮研究價值,也能讓更多後進學者藉由資深學者的完整捐贈,進而一窺學術宗廟之美,百官之富。