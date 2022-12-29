國際知名漢學家、美國史丹佛大學東亞語言文化學系名譽教授丁愛博（Albert E. Dien），專長中國六朝史研究。身為台灣女婿的他，為回饋寶島，將漢學各類文獻贈予國家圖書館永久典藏，並已在舊金山時間12月7日自美國運送來台。

丁愛博在國際漢學界地位崇高，其積累數十年的教學、研究經驗，著作等身，最負盛名之研究成果，包括2020年與美國知名漢學家南愷時（ Keith N. Knapp）共同主編的《劍橋中國魏晉南北朝史》 （The Cambridge History of China： The Six Dynasties），以及2007年出版的《六朝文明》（Six Dynasties Civilization）、《早期中古中國的政治與社會》（State and Society in Early Medieval China）等專著。

有鑑於丁愛博在學術方面的巨大成就，他在2009年獲得美國史丹佛大學傑出教學終身成就獎。而他年輕時曾造訪並學習中文的台灣師範大學，也在2010年頒發第10屆傑出校友給他。

對於漢學大家收藏文獻能永久作為館藏，曾淑賢表示，丁愛博教授為國際漢學研究，特別是六朝方面的研究權威，其收藏不僅環繞此一課題，而且經過數十年之積累，不僅有不少中西文圖書是國圖館藏所無，而且更重要的是未來研究筆記、手稿，以及與學界互動之書信。

曾淑賢提到，透過授權、捐贈、編目整理及數位化後，未來都能透過漢學研究中心現有之專題研究資料庫，增設學者捐贈項目，提供典藏與調閱。

曾淑賢也說，獲捐贈的書籍，將於國圖總館與未來即將啟用之「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心」提供利用，如此虛實整合，既能使資料持續發揮研究價值，也能讓更多後進學者藉由資深學者的完整捐贈，進而一窺學術宗廟之美，百官之富。