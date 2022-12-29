國際知名漢學家丁愛博（Albert E. Dien）以六朝史研究聞名於世，自幼便對亞洲文化深感興趣的他，曾在年輕時來台灣學習中文，相繼在東海大學與台灣師範大學就學，後來更與出身鹿港書香門第的丁淑芳結為夫妻，成為台灣女婿，從此與寶島締結了一生的緣分

丁愛博於1927年出生於美國密蘇里州聖路易市，自幼便立志從事考古學研究，到了高中、大學階段，又發現對亞洲研究產生興趣，因此從原先選擇地緣關係較近的華盛頓大學，轉學至亞洲研究資源更為豐富的芝加哥大學，最初學習梵文，後轉學習中文。之後再前往柏克萊加州大學，受業於各領域漢學研究專家。

為精進語言能力，丁愛博接受福特基金會獎助，在1956年（當時29歲）來到台灣學習中文。當時，先是短暫地在東海大學學習中文，後來很快地就轉往剛由學院改制為大學的台灣省立師範大學（1967年更名國立台灣師範大學），並由國語中心安排學生授課指導。

由於生活上的接觸，使丁愛博對於保留古音的閩南語產生興趣，遂邀約出身鹿港書香門第，熟悉閩南語的台師大英語系學生丁淑芳擔任台語家教。兩人後來相戀，並於在1959年返美結婚，成為終生伴侶。

在完成博士論文之前，丁愛博在1960至1962年期間獲得夏威夷大學聘任，擔任漢學助理教授兼該校東方圖書館中文部負責人。

1961年史丹福大學决定撥款在台灣設立中國語言教學中心，翌年聘請甫獲博士學位的丁愛博擔任中心主任，這也是現在的「台大國際華語研習所」。1963到1964年，他更成為中國語文聯合研習所所長。在任期間，為中心發展奠定基礎。

離台以後，丁愛博除了在1966年至1968年期間，曾哥倫比亞大學漢學系任教外，1968至1993年間則主要在史丹佛大學任教。

丁愛博夫人丁淑芳為彰化人，出身鹿港望族。學術表現同樣十分傑出，在台師大完成大學課程後，相繼取得UC Berkeley教育學士，夏威夷大學社會心理學碩士，哥倫比亞大學社會心理學博士。並曾任教於美國東灣加州州立大學 。其學術代表作包括 2001出版 的《丁玲和她的母親》在內數十餘專著與專論研究，享譽國際。