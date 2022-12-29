財政部去年稅收超徵4千億元，今年預估更高達4500億元，讓朝野政黨都喊起「還稅於民」。國民黨立院黨團今開記者會主張將超徵稅收用來彌補健保虧損，並且發放現金給弱勢族群、學貸免利息等。

國民黨團總召曾銘宗表示，建議蔡政府將超徵稅收拿來彌補健保100多億元的虧損，以確保健保醫療品質，民眾健康。其次，受雇者月薪未達3萬元者，高達210.7萬人，每人發放現金3萬元，合計632.1億元。對於低收入戶有14.5萬戶，中低收入戶有11萬戶，合計25.5萬戶，每戶發放現金10萬元，合計255億元。曾銘宗強調，這些族群是受通膨衝擊最大，亟需幫助。

曾銘宗也提出「學貸免利息」，受惠有78萬人，經費只需40億元。國民黨團長期主張學貸免利息，現有學貸有78萬人，總金額1622億元，平均每人貸款20.8萬元，既然有超徵稅收，不如減輕年輕學子負擔。

國民黨立委賴士葆表示，有68％的受薪階級的平均薪資在3萬元以下，在物價不斷飆漲，唯有薪水不漲的情況下，通膨不斷往上飆升，老百姓的日子真的很難過，呼籲蔡政府分階段直接發現金，以弱勢族群為主要對象，實踐真正的公平正義，讓民眾能夠度過這個不太好的一年。

國民黨立委補選參選人王鴻薇透露，蔡英文總統預計在下周再召開國安會議，討論還稅於民計畫，希望蔡政府真的醒過來，面對通膨問題、人民生活痛苦的問題，縱使拿香跟著國民黨立院團拜，採納國民黨團長期以來的建言，只要好的政策，有利人民的政策，能夠真正福國利民，非常歡迎朝野立委共同支持。