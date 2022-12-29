國健署今公布2020年癌症登記報告，肝癌為國人發生率第4名的癌症，而B肝又是罹患肝癌的最大主因，佔肝癌患者的7成。根據統計，每日約有15人因B肝導致肝癌死亡。然而B、C肝帶原者有3成未就醫，多數都自覺身體健康、無症狀。專家示警，一旦錯失治療時機，恐會進入「肝炎、肝硬化、肝癌」三部曲，提醒民眾「要知道、要追蹤、要治療」。

台灣癌症基金會執行長賴基銘指出，我國從1986年對新生兒全面接種B肝疫苗後，疫苗世代的B肝帶原率持續降低至0.5％，但肝癌仍高居國人第2大癌症死因， 每年奪走約8000條人命。死於肝癌的病患中約有7成為B肝帶原者，以此推算，每天約有15人因B肝導致肝癌死亡。

賴基銘表示，疫苗接種與抗病毒治療都是防治B肝相關肝癌的有效方法，但在B肝疫苗政策啟動前的「疫苗斷層世代」，目前年紀在37歲以上，估計仍有190萬B肝帶原者。其中，不少人因為沒有持續追蹤，錯失治療的時機，進入「肝炎、肝硬化、肝癌」3部曲。

義大醫院肝病中心主任許耀峻表示，B肝帶原者若未適當追蹤、治療，肝臟可能會有發炎、纖維化、壞死情形，而2成5至4成的慢性B肝患者將會進展為肝硬化或肝癌。義大醫院臨床病例分析顯示，4分之3的B肝癌左右確診前，都未治療B肝，其中逾4成確診時已晚期。

不過，若B肝帶原者每半年進行追蹤，B腹部超音波檢查，即可降低3成7的肝癌死亡率。若使用口服抗病毒藥物，則可降低超過6成肝癌發生率。

為提醒B肝疫苗斷層世代與大眾遠離B肝致癌的威脅，台灣癌症基金會邀請知名前女籃國手錢薇娟擔任B肝衛教大使，提醒民眾掌握3個「B」須要。錢薇娟也是B肝疫苗斷層世代一員，從小在球隊因例行檢查就知道自己B肝帶原，但在醫師衛教下，瞭解B肝是造成肝癌的最大原因，長期維持每半年做腹部超音波和B肝相關檢查，她相信掌握自我健康才能繼續從事熱愛的運動。

3個「B」須要分別是要知道、要追蹤、要治療。首先要瞭解自己或家人是否為B肝帶原者或感染者，且確診後進一步尋求醫療協助。另外，別誤信「健康的B肝帶原者」說法，如果確認B肝帶原，定期追蹤以掌握肝指數ALT、胎兒蛋白、腹部超音波、肝纖維化程度和病毒量等，才能進一步評估治療需求。

另外，台灣癌症基金會也鼓勵病友主動與醫師討論，一起決定治療方案。目前部分病友的治療可以獲得健保支持，積極掌握自己的健康，避免自己淪為肝癌候選人。