23歲女偶像柏木未來在個人社群平台上突宣布「我懷孕了！」更直言對象是粉絲之一，有如震撼彈般的發言嚇傻一眾粉絲。

柏木未來身兼2女團「8ANGEL」、「8JEWEL」的成員，其中「8JEWEL」是以「向日本8個主要城市傳遞光彩的珠寶偶像團體」為概念宣傳的偶像團體。她先於5月退出「8ANGEL」，接著在9月生日活動宣布畢業。她在27日深夜發出聲明，「我肚子裡已經有了一個新生命。」更自曝對象「是長期以來一直支持我的粉絲。」因此決定要好好珍惜腹中的小生命，而今孕期已經進入穩定期，將於2023年6月誕下新生兒，希望粉絲們可以繼續溫暖的支持她。

柏木未來於隔日再度發文，然而字句間已不見過去的喜悅，「這是不當偶像後的事情了，我已經離開經紀公司了，只是眾多偶像中的一個普通偶像，現在的我並不幸福，反而是要一個人養孩子讓我的後半生都會很辛苦，每天都好想死。」此外，她疑似被網友猜測懷孕時間是退團前，則回應：「懷孕週期？如果認真算一下就會知道是畢業之後，但網路是一個任何人都可以說胡亂發言的地方。」

アイドル辞めてからの話だし事務所も辞めてるし、アイドル中はただのアイドルだったし、今みらいが幸せとは違うしむしろ

ひとりで育てるのが一生辛いし毎日死にたすぎるよね ߹𖥦߹



妊娠の周期？の計算したら余裕で卒業後って分かるけどね、



まぁSNSなんて誰もがなんでも言えるとこなので — みらい (@mirai__0905) December 28, 2022

此消息一出，震撼日網上一眾網友，有人質疑明明已有了小孩，為何還不結婚，紛紛留言指出：「如果有了新的生命，還是應該和男生結婚，一起扶養，這對孩子才好」、「對於粉絲來說，要祝福這件事相當困難」、「為何不能結婚？難道一直喜歡你的粉絲在妳懷孕後就不支持你了嗎。」不過，也並未全是批評的聲音，支持者們在柏木未來的社群平台上為她加油打氣：「恭喜你成為單親媽媽」、「我喜歡微笑的你」、「別在意那些不能為你祝福的人所說的話。」

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