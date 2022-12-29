人生有高有低，每個人都會經歷逆境，當碰到困難時，有些人不會因此一蹶不振，反而會找機會讓自己突破重圍，但，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖屬虎、蛇、豬、雞的男人遭遇逆境時，總是沉不住氣，反而讓自己的缺點更加明顯。

▍生肖虎

屬虎的男人是意氣風發的，需要鼓掌、崇拜的觀眾，當他們表現不出自己的價值，展現不了自己的能耐，被打壓、被人瞧不起時，就會變得狂躁、衝動，很容易走入負面的極端。

▍生肖蛇

一向站在成功人士行列的屬蛇的男人，本來是寬宏大氣的，一旦落入逆境，就變得很陰鬱，這時容易把憤怒都發洩到別人身上，把過錯歸咎於老天的不公，他們不懂得反省自己、提升自己，到頭來聰明反被聰明誤，要到運勢好轉時，或自己想通，才有轉圜。

▍生肖豬

屬豬的男人是天生的「有福同享」性格，順遂時很大方，送禮不手軟，可是當運勢不順，努力沒成果時，會認為就算打拼也沒有收穫，乾脆放棄努力，但他們又無法改變過往生活模式，花錢依然海派，就會讓身邊的人很擔心。

▍生肖雞

屬雞的男人鴻運當頭時，雄赳赳氣昂昂，但時運不濟時，會像紅了眼的鬥雞，見人就啄，任何善意的忠告與提醒，都有可能刺激到，甚至對他們伸出援手，也不願接受，總希望靠自己走出逆境，其實，靠自己並沒錯，但若能更虛心坦蕩些，必然有助於早一步讓自己突破重圍。