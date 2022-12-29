台中市首家「瑪利Youngの快樂襪」實體門市29日開幕，現場邀請台中市長盧秀燕（左4）主持開幕剪綵儀式。（張妍溱攝）

台中市長盧秀燕（前中）與學員們動手包裝襪子，並肯定瑪利亞基金會勇於創新。（張妍溱攝）

瑪利亞基金會所成立的社會企業品牌「瑪利Youngの快樂襪」台中實體門市29日開幕，現場邀請台中市長盧秀燕主持開幕剪綵儀式，瑪利亞青年當場贈親手設計、專屬盧秀燕的「台中之心」特製襪，盧讚嘆說，這1雙襪子很了不起，是今年寒冬收到最溫暖的禮物。

台中市長盧秀燕指出，學員創作的襪子看見心智障礙者，更多不一樣單純與快樂，透過創作發聲，這樣的襪子是很少見、很棒的禮物，呼籲大眾多多支持採購，幫助更多心智障礙者有工作的機會。

現場有學員以彩色筆彩繪卡片感言：「市長只有媽媽好，謝謝秀燕阿姨。」盧與學員們動手包裝襪子，並肯定瑪利亞基金會勇於創新，讚許是「政府最好的幫手」是「台中之光」，快樂襪實體門市開幕成為改變心智障礙青年的人生地一股力量。

「Merry Young快樂襪」獲2023第14屆台中市十大伴手禮「首獎」、「現場人氣獎」、「最佳新人獎」三冠王， 瑪利亞基金會執行長陳美鈴說，去年創58天集資達450萬，今年集資突破300萬，實體門市開幕為心智障礙者創造更多工作機會。

陳美鈴指出，去年「瑪利Youngの快樂襪」上市，狂賣19萬2千雙的襪子，銷售總額超過2500萬元，襪子圖樣也從3款增加到現在已有27款，明年將增到43款；另企業專屬的客製款，訂購量約3千雙，生產時間2至3個月完成。

「瑪利Youngの快樂襪子店」為3樓建築，1樓規畫商品展售區與跨界共創DIY區，2樓為包裝出貨展售區，3樓是倉儲理貨區，店內29位學員，負責包括設計繪畫、包裝、櫃台，未來還有販售咖啡等，讓心智障礙者適應職場生活。