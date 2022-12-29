從Youtuber跨界歌壇的31歲藝人關韶文(關關)，憑藉幽默風趣的口才，手上商業代言、活動主持邀約不斷，擁有音樂才華的他還出過4首單曲，想不到，去(2021)年他被醫院診斷出罹患心包膜炎，為此曾休養一陣子，近日又自曝明年將暫時退出演藝圈，預計將會安排手術。

關韶文去(2021年)10月接種第二劑莫德納疫苗後，出現胸悶、心臟抽痛、心悸等不適症狀，緊急送醫後，醫生通知他的心臟酵素指數，從正常的25狂飆到6000，經檢查是罹患心包膜炎(心包膜發炎)，後來在手腕和鼠膝部開了2個洞進行心導管檢測，所幸並無大礙，住院療養5天後，在家休息一陣子即可。

如今關韶文身體已經康復，會定期回醫院追蹤，卻自曝要暫時離開演藝圈，因為他自曝要去動一場正顎手術，根據《yahoo新聞》報導，關韶文表示，他從小就想改善自己的下顎外觀，加上去年三級警戒時，體悟到活在當下的道理，原本打算今年初就要動刀，卻因為施打新冠肺炎疫苗，導致心臟有些狀況，經與醫師討論過後，才會拖到明(2023)年才是手術時間。