特斯拉（Tesla）近期利空不斷，如上海廠停產、股價跌跌不休等。知名分析師陸行之表示，最近因特斯拉執行長馬斯克不務正業，競爭對手頻推出新車，但特斯拉新車款老是延誤交車，加上媒體錯誤新聞補刀，股價不知何時見底，他建議特斯拉應該跟蘋果合併，合併公司會有馬斯克的創新，庫克的執行力，特斯拉產品才會有iPhone品質。

陸行之在臉書發文指出，馬斯克看到12月電動車需求明顯下滑，用這些理由大量出脫股票，電動車競爭者頻頻推新車，但特斯拉新車款老是延誤交車，朋友訂的Model S Long range 已經等18個月，何時交車都沒個影子，全自動駕駛10.69.3.1 版本還是無法達到 L3 程度，加上媒體的錯誤新聞補刀，「股價不知何時見底」。

陸行之說，到時馬斯克被大股東聯手趕下台，才會學到教訓，而過去蘋果創辦人賈伯斯也曾因年少輕狂被股東趕出蘋果，但蘋果當時換新人接手結果更慘，之前建議過幾次，蘋果應該跟特斯拉合併，合併公司會有馬斯克的創新，有庫克的執行力，特斯拉產品才會有iPhone的品質。

路透和彭博資訊報導，特斯拉的上海超級工廠計畫最快本周實施減產，可能減少約20%產量，成為中國需求不如預期的最新跡象。

陸行之表示，結果特斯拉出來澄清12月初沒有減產，媒體被打臉之後，現在改口1月20日至31日延長農曆新年假期，停止電動車生產，形同將2022年12月起實施的減產計畫延長至2023年。

陸行之驚訝說，「新聞可以這樣搞，我以後可以先大膽預測T公司（指台積電）2023年三季度產能利用率可從二季度的底部70-80%明顯回升，要是我錯了一個季度，以後可以改口說，T公司預期將2023年三季度起實施的產能利用率回升計畫延後到2023年四季度，這招真是太厲害了，我永遠都不會錯。」