花蓮警方先前查獲多起持有及販賣新興毒品毒咖啡包案件，向上溯源發現以劉姓男子為首的販毒集團，跨區在高雄市民宅內成立毒品分裝場，經與刑事局、高市、新北警方等多單位在高雄檢方指揮下持票搜索，當場起獲市價高達3000萬元製毒咖啡先驅原料近百公斤，成功阻止10萬包新型毒品流入社區，並將劉男等9人移送法辦。

毒品分裝場暗藏高雄民宅，被警方查獲，當場查扣市價高達3000萬元製毒咖啡先驅原料近百公斤。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣警局刑警大隊副大隊長張益新表示，根據先前執行安居緝毒專案時，查獲多起持有及販賣毒咖啡包案件並向上溯源，會同刑事局偵六大隊、高雄市警局左營、旗山、鼓山、湖內分局、三民一分局及及新北市海山警分局跨機關共組專案小組，報請高雄地檢署檢察官高永翰與許育詮指揮偵辦，對在高雄地區以劉姓男子為首的販毒集團展開蒐證。

警方歷經半年跟監蒐證，見時機成熟時，日前在2名檢察官指揮下，分別持搜索票及拘票，到高雄市三民及大寮地區執行搜索，並在某民宅內查獲毒品分裝場，當場扣得毒咖啡先驅原料第四級毒品2-溴-4甲基苯丙酮，總重約99.42公斤，並拘提傳喚劉男等9人到案，全案將移送高雄地檢署偵辦。

花蓮警方和高雄地方檢察署攜手破獲高雄一處民宅內的毒品分裝場，當場查扣近百公斤的毒品原料，成功杜絕該批毒品流入市面，並將劉男等9人移送法辦。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

張益新說，總重約99.42公斤的毒咖啡先驅原料市價高達3000萬元，大約可製成10萬包毒品咖啡包，幸能及時阻絕該批毒品流入市面。

花蓮縣警局長戴崇贒表示，專案小組對於查緝毒品犯罪不手軟，同時也會持續向上溯源滅絕毒品源頭，呼籲民眾，製造、販賣，運輸毒品罪刑相當重，且吸食毒品對健康危害重大，切勿以身試法。