菲律賓要在升級F-16和二手「獅鷲」（Gripen）間做選擇

自從2019年起，菲律賓就在尋覓新戰機，而遲遲未能採購，問題主要出在資金上。不過，打從一開始，菲律賓國防部就表明，將由美國的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）70/72批次F-16，還有瑞典紳寶集團（Saab AB）的JAS-39「獅鷲」（Gripen）戰機較勁。

然而，據《保加利亞軍事網》28日報導，聖戰組織的影響力猶存，菲律賓有內部問題需要解決。而馬尼拉決定，要靠南韓的FA-50PH輕型攻擊機來打擊那些恐怖分子，它們是菲律賓空軍的主力。不過，菲律賓在南海面臨中方威脅。

分析指出，FA-50PH根本不可能對抗解放軍的殲-10、殲-16或中方與巴基斯坦聯手打造的JF-17「雷電」（Thunder）戰機，也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機。尤其是如今菲律賓空軍發現，要飛FA-50PH並不容易後，更是如此。首爾顯然犯了規劃錯誤，讓馬尼拉無法及時獲得相關備件。或許由於波蘭也採購FA-50PH，以致影響相關供應，而問題至今還在。

馬尼拉仍需要4代戰機，美國去年率先採取行動，在菲國尚未決定的狀況下，宣布必須提供菲律賓24億美元（近740億台幣），以採購12 架 F-16「毒蛇」（Viper）戰機。然而，這還不包括至少需要再砸1.2億美元（近37億台幣）的AGM-84-L-1第二批次「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈。

菲律賓空軍司令坎拉斯中將（Lt Gen. Connor Anthony Canlas Sr.）在瑞典測試「獅鷲」

至於瑞典則密切關注美國對手的一舉一動，並採取了截然不同的策略。他們看到馬尼拉要買4代戰機財務吃緊，乾脆出租戰機，而匈牙利和捷克都靠這種方式從中受益。

當時政治與軍事觀察家都說，瑞典棋高一著。而斯德哥爾摩甚至邀菲律賓空軍司令坎拉斯中將（Lt Gen. Connor Anthony Canlas Sr.）來訪，並讓他坐上「獅鷲」，親身測試。

緊接著瑞典又邀菲律賓空軍將領帕雷诺（Steven P. Pareño）訪問，並同樣請他測試。瑞典不斷示好，接著總理克里斯特森（Ulf Kristersson）邀菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand R. Marcos Jr.）到布魯塞爾，利用歐盟峰會，兩人舉行了閉門會議。消息人士說，雙方會談的主題是出租「獅鷲」，以滿足菲律賓的需求。

據說瑞典準備提供菲國「全副武裝」的戰機，而「獅鷲」在這方面比F-16有優勢，因為在武器套件中，除了有「流星」（Meteor）超視距空對空飛彈外，還有RBS-15 Mk.III反艦飛彈。而軍事專家認為，菲律賓靠這兩款飛彈，將能回應中國在南海的主張。