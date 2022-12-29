台積電董事長劉德音（紅領帶者）向行政院副院長沈榮津（紫領帶者）說明上梁儀式的過程。（程炳璋攝）

台積電3奈米廠擴廠暨量產典禮官員齊聚，台積電董事長劉德音（中間紅領帶者）、行政院副院長沈榮津（紫領帶者）與經濟部長王美花（白西裝上衣者）一起與官員主持儀式。（程炳璋攝）

台積電29日在南科園區高調舉辦18廠3奈米量產暨擴廠典禮，董事長劉德音宣誓根留台灣決心，經濟部長王美花強調台積電去台化「門都沒有」，台南市長黃偉哲引用阿根廷足球明星梅西名言指出台積電就是跟台灣半導體產業一起贏得勝利。

台積電赴美國亞利桑那州投資最新廠房，引發護國神山產能外移，去台化的疑慮，台積電過去7奈米、5奈米廠房從未公開舉辦擴廠儀式，這次高調舉辦3奈米上梁擴廠，具有宣誓根留台灣意義。

劉德音表示，在美國第2期工廠同步展開是為了加強與客戶的信任，增加台積未來成長的動能。預告明年持續深耕台灣，包括台積電研發中心明年第2季將在新竹科學園區開幕，預計進駐8000位研發人員，2奈米晶圓廠落腳新竹與台中科學園區。

台積電18廠是生產5奈米、3奈米的超大型工廠，總投資經額達1兆8000億元，3奈米廠明年量產，將在量產5年內釋放1.5兆美元的終端產品價值。

劉德音表示，未來10年將是半導體產業在電子產業價值鏈中快速成長時代，台灣勢必在世界經濟發展中扮演更加關鍵角色。

行政院副院長沈榮津表示，政府持續協助解決土地水電、人才、租稅問題，協助企業持續投資，藉由台積電將先進製程留在台灣，破除半導體去台化謠言。

經濟部長王美花更以台積電的廠房已經在蓋的事實，強調「去台化，門都沒有」，提到台積電的成功不只有技術，還因為台灣有優異的環境，有一大群的供應鏈聚落與優異的工程師，這是台灣跟世界合作的驕傲。

國科會主委吳政忠表示，不只美國，連德國與法國都提出台積電設廠要求，證明台積電的成績有目共睹。但台灣不能只有半導體晶片，還要有半導體衍生的產業，未來布局晶片應用的產業。

黃偉哲引用阿根廷足球明星梅西在世界杯的名言「首要目標，就是跟團隊一起贏得勝利」指出台積電的首要目標就是跟所有台灣半導體產業一起贏得勝利。