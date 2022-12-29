相隔整整4天時間，台灣運彩T1聯盟官方29日終於針對上周六台中太陽與台南台鋼獵鷹之戰，爆發馬龍故意把胡凱翔推出場外的危險動作做出追加懲處，馬龍並未遭到禁賽，而是罰款1萬元、記點2點，幫隊友出氣的李漢昇也被記點1點，至於同場比賽出現揮肘動作的太陽中鋒溫立煌只是遭到警告而已。

以下是T1聯盟官方公告，「一、有關 2022/12/25 台中太陽作客台南台鋼獵鷹，太陽 11 號馬龍於第三節最後 53 秒，雙方球員試圖爭搶出界球，致馬龍以手將獵鷹 12 號胡凱翔推出球場外；另馬龍與李漢昇後續衝突，亦有動手推李漢昇之行為。聯盟經檢視影片畫面，處馬龍罰款一萬元，記點 2 點，並給予嚴重警告，若再犯將加重懲處。

二、依上述狀況，獵鷹 4 號李漢昇，見同隊球員12 號胡凱翔被太陽 11 號馬龍推出球場外導致受傷，而動手推馬龍產生雙方肢體衝突。因球員李漢昇該舉動可能導致衝突擴大甚至引發鬥毆情形，故聯盟予以記點 1 點，並給予嚴重警告，若再犯將加重懲處。

三、2022/12/25 例行賽 28 場次台中太陽作客台南台鋼獵鷹，太陽 45 號溫立煌於第四節還剩11分04秒 因護球而產生過大且非必要之揮肘動作，因溫立煌該動作可能導致衝突或球員受傷風險，故聯盟予以此動作嚴重警告。」