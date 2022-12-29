台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》將在明年推出賀歲片《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》，除了原班人馬鍾欣凌攜手黃姵嘉、許傑輝、張書偉、邱凱偉（Darren）、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭（勇兔）重磅回歸外，還邀請到今年榮獲十大傑出青年的男神炎亞綸這次在婆婆電影版中飾演大明星OO，不僅為戲突破心魔迎戰人生天敵「蟑先生」，也被「婆婆」鍾欣凌瘋狂示愛，多場親密互動的「動作戲」，讓鍾欣凌收工後開玩笑樂喊，從現在殺青，宵夜都我負責！

炎亞綸演喜劇放很開，突破心魔與蟑螂近距離拍戲。（威視提供）

炎亞綸坦言有場和蟑螂近距離的橋段令他印象深刻，驚嘆，沒想到會遇到天敵「蟑先生」！拍攝前進行了非常大的心理建設，咬牙拍完4、5個鏡頭後，意外轉念直呼小強可愛，炎亞綸說，因為牠（蟑螂）蠻小的，不像我們一般看的家蟑這麼巨大又有活力，是飼養用的飼料蟑螂，我後來還覺得蠻可愛的，謝謝婆婆給我這麼大的一個轉變，我人生的一個轉捩點。而導演鄧安寧也大讚炎亞綸超乎想像地敬業，為戲突破小強心魔，拍戲超過預定的天數也二話不說就答應，還稱讚炎亞綸是真的個很有思想的男偶像，不是偶像的時候也有想法。

除了突破心魔與蟑螂近距離共處，炎亞綸這次還與鍾欣凌有多場親密互動戲，讓她坦言拍到心跳加速，害羞表示，很擔心觀眾誤會我在吃小鮮肉豆腐！卻又不忘大讚炎亞綸是個貼心的小孩，尤其一場親密戲炎亞綸看穿鍾欣凌太緊張，笑虧「長痛不如短痛，妳趕快過來拍！」瞬間化解現場尷尬，讓鍾欣凌備感窩心，但又忍不住在拍攝現場開心大喊，從現在到殺青，宵夜都我負責！

這次在電影中飾演大明星，戲外同樣是明星身份的炎亞綸表示對電影很有共感，當明星或藝人時，你不知道你的一首歌或一部戲會影響到角落的某個人，這也是劇本讓我感動的地方。而這樣的感觸也將呈現在他為電影獻唱的主題曲〈寂寞的另一端〉中完整單曲將於1月4日在Hit FM電台首播、1月9日正式數位上架。電影2023年1月13日上映。