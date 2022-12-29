隨著邊境鬆綁，入境旅客人數也穩定成長，中央流行疫情指揮中心今宣布調整確診者隔離治療費用支付原則。明年1月1日起，不具健保身分之非本國籍人士在臺期間如確診新冠肺炎，其隔離治療費用須由確診者自付，建議旅客、交換生等，於入境前投保醫療險。

根據指揮中心規定，具中華民國國籍者（不論是否具健保身分）、具健保身分的非本國籍人士，以及在台受聘僱的外籍人士（含藍領移工、白領應聘、失聯移工、境內僱用之外籍漁工等），其確診隔離治療期間相關費用由政府預算支應。

而前述對象以外，不具健保身分的非本國籍人士，如在台確診，隔離治療期間相關費用由個案自行負擔，且不得使用視訊診療，需至各地方政府衛生局指定的「非本國籍人士COVID-19自費看診醫療院所」現場就醫。

如前述對象經醫師評估確診，須依現行「確診個案分流收治原則」收治住院隔離治療，或由衛生局安排至集中檢疫所、加強型防疫旅館或衛生局指定地點，進行居家照護至符合解除隔離治療條件。隔離期間，包括確診住院隔離治療費用、隔離治療當日與新冠肺炎相關的門急診費用、抗病毒藥物（含清冠一號）費用、居家照護醫療費用等與醫療或因療程所需之項目，需由確診者自行負擔。

指揮中心表示，已請相關部會，如外交部、內政部、教育部、交通部等，協助宣導不具健保身分的外籍人士（含旅客、短期來台交換學生等），建議於入境前投保醫療險，在台期間應遵守現行防疫規範，外出時可攜帶乾洗手用品隨時保持手部清潔，返回住所時，確實執行手部衛生。如出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅、味覺異常時，應佩戴口罩，儘速就醫，不要搭乘大眾運輸工具及前往其他公共場所，確保防疫安全。