民進黨昨（28）日召開記者會，公布敗選檢討報告，卻未提「蔡英文」、「黨主席」，引發外界質疑。對此，國民黨立委賴士葆狠酸，這份檢討報告避重就輕、敷衍了事，「抓一些稻草人來打」，簡直是今年年終最大的政治笑話。

賴士葆痛批，這份檢討報告沒有誠摯的究責，甚至還檢討起了在野黨，變成一篇不痛不癢的剖析報告，只有分析事、沒有檢討人，完全不見責任政治，也不敢碰觸總統、閣揆。他直言，最有權勢的人理當負最大的責任，但報告全然放過蔡英文，這種敷衍了事的檢討報告，是看不到改革決心的。

賴士葆認為，民進黨代理秘書長林鶴明稱側翼網軍不是敗選原因，不可怪罪支持者，顯見網軍仍是蔡政府未來繼續倚重的第四軍，沒有它們，蔡不會治國。他也指出，黑金早已滲透黨政中央和地方層級，並取得實質政治影響力，與政府共組生態鏈，「賴清德在黨員座談會說該開刀就要開刀，這份不敢拿蔡英文開刀的檢討報告，請問賴敢對誰開刀？」

賴士葆判斷，正是因為蔡英文至終沒檢討自己，檢討報告才不敢直指核心，他更點名，做決策的人不肯、不必負責，是蔡政府的特殊官場文化，「上下沆瀣一氣，不覺慚愧羞恥」，遇到與多個邦交國斷交、農產品滯銷等事件，政務官都還繼續在位子上說三道四、說要負責，但就是不下台。