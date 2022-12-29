今年81歲的蔡阿嬤與臥床的先生及小兒子一起同住，因為身體狀況日漸虛弱、膝關節退化嚴重，蔡阿嬤目前連躺在床上要自己翻身都相當困難，更遑論要下床上廁所，因蔡阿嬤的體態較為豐腴，小兒子的腰跟手也因為照顧長輩時間漸久而造成累積性的傷害，甚至居服員也因照顧蔡阿嬤身體負荷過大而結束照顧服務，陷入到找不到合適的居服員的窘境。

後來蔡阿嬤與兒子透過長照服務的個案管理師，轉介輔具需求到「臺北市政府社會局委託財團法人第一社會福利基金會辦理臺北市南區輔具中心」，透過專業輔具評估人員，到宅訪視確認蔡阿嬤家中的照顧環境與兒子照護上的困難後，建議比較理想適合蔡阿嬤的移位方式是使用電動操作的移位機，會是最省力又安全的方式，可以有效減輕兒子的照顧負荷。

但蔡阿嬤因申請政府補助購買移位機的障別資格不符，無法申請補助購買移位機，兒子也因為家中經濟困難無力自行負擔購買，原本已打消購買念頭，幸好有熱心民眾願意將家中已不需要使用的移位機，提供給輔具中心來幫助有需要的家庭，經過輔具中心檢修以及清潔消毒，確認該台移位機後續使用無虞後，媒合送到蔡阿嬤一家手上，並教導兒子如何正確使用移位機，而這台移位機也幫助蔡阿嬤一家，減輕兒子的照顧負荷。

另外為了讓民眾申請輔具更加方便，減少繁瑣的行政流程，台北市自111年起，簡化身心障礙輔具的申請流程，並建置輔具一站式服務，經輔具中心評估完成後，直接協助民眾將申請文件送至社會局，今年1至11月已協助超過400位民眾完成代送件，為簡化輔具申請的流程，更發展出了輔具代償墊付的服務，至今已有超過2000位民眾受惠。