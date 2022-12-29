台灣浩鼎生技今日發布重訊，公告董事長張念慈逝世，據悉張念慈因突發心臟病在美國聖地牙哥家中猝逝，享壽七十二歲，由研發長賴明添暫代其職務。

浩鼎新聞稿指出，張念慈今日上午9點還分別和幾位主管通電話，討論一些事項，但半小時後自美接獲噩耗，令員工無比震驚，不敢置信。

浩鼎隨即召開緊急會議，公司強調，除了將在最短時間召開臨時董事會，推選繼任者，未來將由研發長賴明添暫代董事長職務，繼續執行各項研發計畫。

張念慈出生於1950年，畢業於台灣輔仁大學化學系、美國布蘭戴斯(Brandeis)大學有機化學博士、麻省理工學院博士後研究。他旅美數十年，曾任職世界知名藥廠包括Merck、Sharp＆Dohme和Rhone-Poulen c Rorer等，2002年返台創立台灣浩鼎。

過去浩鼎案曾喧騰一時，前中研院院長翁啟惠，涉嫌在院長任內與張念慈達成收賄1500張浩鼎技術股的期約，另收受3000張浩鼎股票，作為翁啟惠協助浩鼎生產醣分子及取得酵素合成法專屬授權的對價。2016年張念慈等5人被控涉及內線交易，全案歷經5年訴訟後落幕，一、二審均獲判無罪，高檢署決定不上訴，全案無罪確定。