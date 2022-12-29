南投空手道選手亞錦賽奪1金2銀1銅，南投縣長許淑華頒獎表揚。（廖志晃攝）

亞洲空手道錦標賽日前在烏茲別克舉行，南投縣籍選手獲1金、2銀、1銅佳績，其中，旭光高中校友谷筱霜，在成人女子個人對打第1量級冠軍賽，擊敗兩屆世錦賽封后的日本名將宮原美穗，贏得女子50公斤級金牌。

南投縣長許淑華，29日接見空手道選手及教練，讚揚她們的優異表現，並頒發獎狀、獎品給奪牌選手，感謝教練與選手們在疫情考驗下，仍不斷自我突破、克服困境，為南投縣爭光；旭光高中校長何光明、總教練黃泰吉、空手道隊選手，南投縣空手道主委許阿甘及副主委陳宜君、議員林儒暘都到場祝賀。

南投空手道選手亞錦賽奪1金2銀1銅，南投縣長許淑華頒獎表揚。（廖志晃攝）

許淑華表示，旭光高中空手道隊成立至今將近20年，是國內空手道選手的搖籃，雖然因疫情影響3年未出國比賽，仍加強自我訓練，在校生都是第1次參加國際性錦標賽，就能獲得前3名的好成績，讓人刮目相看，也是明日之星。

南投縣長許淑華（右二），向空手道選手學習擺出架勢。（廖志晃攝）

許淑華承諾未來會持續挹注經費，加強推動重點運動項目，包括訓練環境、培訓經費、獎學金補助，將優秀的教練、選手留在南投縣，為南投爭光締造更多佳績。許阿甘、陳宜君及林儒暘，都感謝縣長支持體育活動，承諾加碼補助各項訓練經費及獎金，讓選手無後顧之憂。

參與團體型比賽的3位空手道女選手也在現場演示，動作聲勢凌厲、霸氣十足，現場充滿震撼與殺氣；許淑華讚賞之餘表示，未來可以當隨扈，讓她很有安全感。

目前就讀國立台灣體育大學研究所的谷筱霜，曾獲2018年雅加達亞運會空手道金牌，她表示在亞錦賽連3屆都拿到銅牌，今年終於打敗強敵鍍金讓她很開心，感謝教練的鼓勵和支持，讓她在場上有好表現，希望明年杭州亞運能夠獲得2連霸。

旭光高中在校生表現也十分亮眼，詹心妤榮獲青少年女子個人對打第2量級銀牌；包羽薰榮獲青少年女子個人對打第3量級銀牌；黃祖恩獲得青少年男子個人第2量級對打第5名；黃愛倫、包羽薰及曾韻文在團體型比賽中，獲得青少年女子組銅牌。

教育處指出，旭光高中空手道隊在今年全國中等學校運動會獲得3金、4銀、8銅，成績耀眼；縣府補助學校聘任教練3位，經費139萬元，補助原住民學生營養費及課業輔導費62萬元，空手道基層運動選手訓練經費65萬元，空手道優秀選手培訓計畫100萬元。