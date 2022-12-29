台灣運彩X T1聯盟所屬台中太陽，本賽季外援續留巨人艾倫（Aaron Geramipoor），還找來全能陛下（Tony Bishop），近期更與前中信特攻洋將馬龍（Marlon Johnson）簽約，在菲律賓籍總教練克里斯的掌舵下，阿波羅號逐漸航向正軌。12/31與1/2隨著我們一起揭開太陽外援暖心的一面。

太陽洋將陛下因為英文姓氏為「Bishop」而有如此威武的中文譯名，一官宣立刻引起球迷的高度關注與討論。沒料到陛下熱身賽兩戰加總僅得6分，讓許多網友直呼「陛下駕崩」！只是面對網路評論，陛下完全不以為意。「負面評論總是能砥礪我要更努力、更穩紮穩打準備好每一場比賽，我已經是沙場老將，不會受酸言酸語影響，我對自己有信心！」

陛下曾效力多國職業聯賽，也率領巴拿馬國家隊出征大小國際賽，他揮別熱身賽的低迷，例行賽至今出賽九場繳出場均21.7分、11.4籃板、5助攻、2.2抄截的成績單，不僅奪得單月最佳外援獎項，更直接用「君臨天下」表現打臉之前看衰的網友。陛下說：「我很喜歡我的中文譯名，會提醒我要為球隊建功，才能撐起球衣背後的名字。」

除了信念，陛下表現漸入佳境的原因還有永遠的後盾-家人。陛下舉家來到台灣，老婆Fox每場比賽都很投入的加油，還時常和裁判、球員交換意見，而陛下的兩個小孩也常常不怕生的出現在場邊，幫爸爸應援。陛下說道：「不管到哪個國家打球，家人都會陪伴著我，我們是彼此的靠山，希望小孩能透過比賽，看到我的工作態度，用我自身影響力教導他們。」

自從霍華德加入雲豹後，魔獸炫風席捲全台，除了一般民眾為之瘋狂，連對戰的敵對球員也難以抵擋魔獸魅力，像是太陽巨人艾倫與霍華德交手後，不只在社群平台上分享賽事精華片段外，還特別放上一張他將魔獸拉起的照片向這位前NBA巨星致敬，並寫下「It’s all love.」，也被霍華德轉傳，引起熱烈討論。

艾倫表示：「球場上要有競爭才敬業，但競爭不代表要不擇手段贏取勝利，扶起對手、擁抱對手都是很基本的禮貌，而能跟霍華德這種等級的人交手，除了興奮，也希望大家看見太陽的實力。」。

身高213公分的艾倫其實在第一季後半段加入太陽團隊，季後賽的浴血奮戰鼓舞人心，也讓太陽球團毫不考慮找他回鍋，再續前緣。不過不像外表這麼粗獷，艾倫私下反而很文青，很喜歡去有特色的咖啡廳，品嘗咖啡之外，也特愛觀察人群，另外他也喜歡到大賣場採買食材，自己下廚。

上季效力於新北中信特攻的馬龍，場上表現集球技和綜藝搞笑於一身，讓球迷又愛又恨。本季回歸改披臺中太陽戰袍，菲律賓籍總教練克里斯認為，馬龍進攻端不穩的狀況眾所皆知，不過出色的體能條件、積極防守的衝勁是團隊所需要的。儘管目前馬龍仍在磨合階段，馬龍的攻守貢獻，勢必能為太陽起到不同的化學反應。

馬龍在場上的搞笑舉動與綜藝表情，以及上賽季在新莊球場逆轉高雄海神的代表作，讓馬龍無意間獲得不少粉絲。但看似綜藝咖的馬龍，味蕾竟異常敏感，能分辨出不同國家的披薩裡藏著細微的差異，也能吃出哪家義大利麵的麵條缺少沖冷水的步驟，更知道每家烤雞蘊藏著什麼風味。

而這些廚師必備特質都源自於奶奶，馬龍自有印象以來就跟奶奶住在一起，奶奶會料理所有他愛的食物，像海鮮、披薩、墨西哥餅、義大利麵等，但為了培養馬龍有獨立自主、自力更生的能力，13歲時便教會馬龍自己下廚，馬龍也得意地說：「我煮的東西，大家都愛吃！看到大家吃得開心，我也很開心！」