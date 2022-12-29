隨著物聯網(IoT)等資通訊技術的躍進，高雄市政府近年極力發展智慧城市，111年水利局於愛河支線寶珠溝排水推動「智慧水利監測密網計畫」，進行高密度感測元件佈建，透過雨水下水道、區域排水、路面淹水感測等智慧感測資料及氣象資訊，匯集三維即時水情現況，利用智慧水利監測平台將大數據資料結合智慧淹水模式分析，供應變研判防汛設施操作及調度決策，以降低大範圍積淹水風險，並提升災害應變效能。

利用智慧水利監測平台將大數據資料結合智慧淹水模式分析，降低大範圍積淹水風險，並提升災害應變效能。(高雄市水利局提供)

隨著物聯網(IoT)等資通訊技術的躍進，高雄市政府近年極力發展智慧城市(高雄市水利局提供)

水利局表示，高雄市因地形環境特殊，沿海地區易受潮汐影響、平原區有局部的窪地及區排與河川匯流瓶頸等，不同的逕流型態與地形，導致水災特性較為複雜；加上近年受氣候變遷影響，降雨集中且強度劇增，當發生多場連續暴雨，滯洪池快達滿水時，如果欠缺下游河川或下水道水位資料，將無法利用降雨間隔水位稍降時進行抽水排放，因而滯洪池無法再蓄水而產生積水狀況，所以在密網計畫中增加監測下水道水位，並整合降雨量及各渠道水位監測資料，靈活操作抽水站及滯洪池，達到減災成效。

蒐集雨水下水道、區域排水、路面淹水感測等智慧感測資料及氣象資訊供應變研判防汛設施操作及調度決策，(高雄市水利局提供)

111年高市水利局於愛河支線寶珠溝排水推動「智慧水利監測密網計畫」(高雄市水利局提供)

因應未來氣候環境的變化、相關災害預警與水利設施操作需更加智慧化，為掌握多元即時水情資訊，除現有路面淹水感測與區排水位計外，陸續投入9,000萬元經費於本市各區域雨水下水道新增水位監測，相關水位資料匯集至智慧水利監測平台，以供即時瞭解綜合水情資訊，且透過智慧淹水預警模式分析，使防救災作業及防汛設施操作量化資料，作為緊急應變研判決策，以達防災避險的目標；期許透過建置智慧防汛密網，提升城市耐災韌性減低氣候變遷對本市的衝擊，以保護市民人身財產安全。

隨著物聯網(IoT)等資通訊技術的躍進，高雄市政府近年極力發展智慧城市，111年水利局於愛河支線寶珠溝排水推動「智慧水利監測密網計畫」，進行高密度感測元件佈建，透過雨水下水道、區域排水、路面淹水感測等智慧感測資料及氣象資訊，匯集三維即時水情現況，利用智慧水利監測平台將大數據資料結合智慧淹水模式分析，供應變研判防汛設施操作及調度決策，以降低大範圍積淹水風險，並提升災害應變效能。

水利局表示，高雄市因地形環境特殊，沿海地區易受潮汐影響、平原區有局部的窪地及區排與河川匯流瓶頸等，不同的逕流型態與地形，導致水災特性較為複雜；加上近年受氣候變遷影響，降雨集中且強度劇增，當發生多場連續暴雨，滯洪池快達滿水時，如果欠缺下游河川或下水道水位資料，將無法利用降雨間隔水位稍降時進行抽水排放，因而滯洪池無法再蓄水而產生積水狀況，所以在密網計畫中增加監測下水道水位，並整合降雨量及各渠道水位監測資料，靈活操作抽水站及滯洪池，達到減災成效。

因應未來氣候環境的變化、相關災害預警與水利設施操作需更加智慧化，為掌握多元即時水情資訊，除現有路面淹水感測與區排水位計外，陸續投入9,000萬元經費於本市各區域雨水下水道新增水位監測，相關水位資料匯集至智慧水利監測平台，以供即時瞭解綜合水情資訊，且透過智慧淹水預警模式分析，使防救災作業及防汛設施操作量化資料，作為緊急應變研判決策，以達防災避險的目標；期許透過建置智慧防汛密網，提升城市耐災韌性減低氣候變遷對本市的衝擊，以保護市民人身財產安全。