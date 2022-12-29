《巴倫周刊》（Barron's）報導，DataTrek共同創辦人、華爾街知名分析師Nicholas Colas點名這5個交易日扼殺今年美股表現。

今年以來標普500指數已經下跌逾20%，料將創下自2008年以來表現最慘的一年，Colas表示，依當日跌幅排列，9月13日、5月18日、6月13日、4月29日、5月5日這5個交易日「貢獻」美股大盤約95%的跌幅。今年美股大跌的天數遠超出上漲的天數，這與二戰以來美股交易日通常漲多跌少的表現大相逕庭。

以下就讓我們回顧一下這五天發生了什麼事：

●9月13日周二標普500指數跌4.3%

美國勞工部公布，儘管汽油價格大跌，但美國8月消費者物價指數（CPI）仍較上月上漲0.1%、較去年同期上漲8.3%，均超出市場預期，8月核心CPI年漲6.3%，亦高於市場預期的年漲6.1%。數據顯示消費者通膨仍然居高不下，聯準會將在9月會議再度升息3碼，且其激進的升息政策恐將一直延續到2023年。當天標普500指數失守4000 點大關，並創下2020年6月來最大單日跌幅。於此同時，那斯達克指數暴跌5.54%，道瓊指數跌3.94%，亦創下兩年多來最大跌幅。

●5月18日周三標普500指數跌4.04%

當日道瓊指數跌3.57%，那斯達克指數跌4.73%。美國5月CPI年增率高達8.6%，刷新40年高點，使聯準會可能加大升息幅度的擔憂急升。

聯準會在今年3月以25個基點啟動升息周期，5月升息50個基點，並在6、9、10、11月各升息75個基點，於12月今年最後一次會議縮小升息幅度至50個基點。

●6月13日周一標普500指數跌3.88%

美國公債殖利率出現倒掛，在通膨居高不下之際，加深聯準會將升息3碼導致經濟陷入衰退的擔憂。標普500指數在6月13日首度被打入熊市，較1月初創下的歷史高點下跌21.8%。

●4月29日周五標普500指數跌3.63%

英特爾、亞馬遜和蘋果財報不佳引發市場擔憂，當時亞馬遜股價重挫14%，創下16年來單日最大跌幅。因倉儲和交貨成本大漲，該美國電商巨頭上季獲利表現和本季展望均不如市場預期。

蘋果跌3.66%，其第二財季（2022年1～3月）營收獲利再創新高，但警告中國的防疫封控使當地的生產與需求受到衝擊、俄烏戰爭削弱營收力道，以及被蘋果視為成長引擎的服務事業將放緩。

英特爾當日股價大跌6.94%，該晶片大廠第一季業績表現優於市場預期，但第二季營收獲利展望意外疲弱。英特爾表示，因擔心公司最大的市場PC市場需求疲弱，以及中國防疫封控使供應鏈的不確定性升高，是第二季展望保守的主要原因。

●5月5日周四標普500指數跌3.56%

當日華爾街股市再度坐上雲霄飛車，繼周三聯準會一如市場預期宣布升息50個基點與6月起開始縮表帶動美股飆漲之後，周四美股卻反轉崩跌更深，終場道瓊指數跌逾1,000點，與標普500指數的跌幅都超過3%，那斯達克指數與費城半導體指數慘跌5%，恐慌指數VIX急升逾22%。債市再度遭到拋售，美國10年期債息當日升破3.1%，創下2018年以來新高，科技與其他成長型股票首當其衝。聯準會決策官員發表立場強硬的言論，促使操盤手提高美國央行將在6月會議升息75個基點的押注。當時CME FedWatch工具顯示，美國6月升息3碼的機率高達83%。