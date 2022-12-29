高雄市政府日前進行2022年度廉潔楷模選拔，高雄市捷運工程局推派副總工程司王然興及工務管理科股長米克寧代表該局參加，在高市所屬各局處推薦人選中，雙雙當選2022年度廉潔楷模人員，高市捷運局強調，不僅可作為捷運工程局內部員工的廉能模範，相信也能加深市民對於本府推動相關重大捷運建設及捷運土地開發案的信賴及支持。

王然興為推動「高雄市大眾捷運系統橘線O4站土地開發案」，除與同仁協力研訂「因應特殊因素採行視訊方式辦理評選會議作業指引」，嚴格要求主辦科配合辦理階段執行保密、防弊作為，本案已順利完成招商事宜，高市府得獲配27.88億元，將可提供未來捷運建設經費來源；另對於未盡履約責任的廠商，督促主辦科依法究責，以維護履約品質及機關權益；遇有民眾陳情事件更親力親為地溝通及協調，並適時解決民瘼。

米克寧在辦理「高雄環狀輕軌第二階段C17-C20（西臨港線）」及「高雄環狀輕軌第二階段C37車站暨人行天橋」等2案在建工程過程中，以民眾搭乘輕軌安全為其首要目標，盡心竭力督促統包商施工品質，並秉持撙節經費態度審查廠商提送的工程設計圖說，其中C18車站及C37車站暨人行天橋分別獲評「2021城市工程品質金質獎」及「2020城市工程品質金質獎」殊榮，並在辦理「C18-C20地景藝術工程案」採購作業過程節省公帑879萬元。

高雄市捷運工程局局長吳義隆表示，為落實「四線齊發」及「TOD發展」的政策目標，本局同仁不遺餘力地推動輕軌二階、岡山路竹延伸線、黃線及小港林園線等重大捷運建設及其捷運聯合開發案，不單單是業務推展成果亮眼，這次能一次當選2名本府廉潔楷模，等於也是肯定同仁兼具不凡的廉潔品操，期許本局同仁都能共同秉持廉能形象，持續為市民提供便捷的大眾運輸服務，讓本市全面邁向軌道交通運輸時代。(記者張雅雲/高雄報導)