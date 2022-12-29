儘管英格拉姆（Brandon Ingram）自11月下旬因傷脫離戰線，鵜鶘仍然屹立不搖，意外排在西區前段班的行列，29日主場迎戰灰狼的比賽，鵜鶘雖然多半時間處於落後，但仍緊咬著灰狼不放，末節靠著錫安威廉森（Zion Williamson）連得14分、全場轟下職業生涯新高43分的帶領下，鵜鶘以119比118擊退灰狼拿下4連勝，與金塊並列西區龍頭。

上半場鵜鶘一度落後多達11分，好在錫安威廉森此時跳了出來，一個人在第3節就攻下了19分，幫助鵜鶘追到只有2分落後，末節剩下一半的時間，充好電的錫安威廉森又跳出來接管比賽，在球隊落後6分情況下連續砍下14分，包含創造讓戈貝爾（Rudy Gobert）犯滿離場的罰球，錫安威廉森2罰中1幫助球隊超前比分，愛德華茲（Anthony Edwards）最後的跳投不進，鵜鶘在驚滔駭浪中拿下勝利。

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統治整個下半場的錫安威廉森，全場以21投14中攻下43分，外加3籃板及5助攻，同時43分也是錫安威廉森個人職業生涯新高，打破上賽季面對金塊砍下的39分。

本場是錫安威廉森傷癒回歸首戰，一復出就迎來了紀錄之夜，對手羅素（D'Angelo Russell）也對錫安威廉森的身體素質感到不可置信，「他運著球突破防守，像是在打美式足球一樣，而我們打得是籃球，所以沒有辦法防守他，他的表現非常出色。」