曾是台大十三妹之一的「工管汝」林俞汝，頂著學霸美女形象接連有了跨足演藝事業機會，經常受邀上綜藝節目，接著投入多部戲劇演出。2016年，林俞汝加入17直播，直言、敢講、開黃腔，什麼八卦話題都能聊，粉絲們感受到她沒包袱，甚至暱稱她大炮老司機。

開始直播後，林俞汝發現的確有很多戲劇粉來直播看她，一進來就直喊「張家莉」等她之前戲裡的角色名字，還有不少看過她戲劇作品而來直播看她的國外粉絲，林俞汝漸漸發現直播重要的是與觀眾當下的互動，比起事前準備內容觀眾更喜歡的是直接真實的反應，林俞汝現在也習慣了直播就是做自己，和私下與朋友相處時的她沒太大落差，她開播大多是聊天和自稱的非專業唱歌，因為很敢講，開黃腔、講時事、批判都很直言，每天直播都會跟粉絲分享自己生活上的大小事，林俞汝的直播間比較像朋友的聊天室。

林俞汝提醒想加入直播的朋友直播是場馬拉松，做自己才能走的長久，因為，一直演是很累的，她覺得直播最大考驗是持之以恆，各方面的持續，持續開播、持續熱情、持續調適。開播多年來林俞汝曾休播過一段時間，她坦言現在偶爾也會心累會想休息，但休了幾天自己就會覺得不習慣，加上會怕被觀眾遺忘，她覺得和直播觀眾其實是一種會互相依賴的關係，有時開播如果覺得累，她也會不講話默默播音樂，情緒低潮時她會盡量把話說出來，直播時她會直接抱怨、訴苦，觀眾們大多也能感同身受給予回應，然後她的心情就會好很多。

被問及直播取得好成績之外人生還有什麼夢想清單，原來林俞汝從國中畢業去過一趟美國後就開始有了「環遊世界」這個人生夢想，尤其因為她很熱愛潛水跟滑雪，很想到世界各地去潛水、滑雪，而且會希望未來的另一半會願意跟她一起嘗試潛水和滑雪。

另外一個願望，是想再有拍戲機會，她很喜歡拍戲得到的成就感，希望能有機會再有讓大家喜歡的戲劇作品和角色。林俞汝現在在家追劇不時會看到戲癮犯，看到有感覺的角色她會想像自己會怎麼詮釋，今年印象最深刻的是超夯韓劇《非常律師禹英禑》，她滿想挑戰禹英禑這個高難度的角色，接下來最希望有機會挑戰的是仙俠古裝劇，因為這類型的劇在台灣比較少，看著很多這類陸劇，讓她想挑戰綠幕前發揮表演及很多吊鋼絲的動作戲，林俞汝許下新年希望2023趕快有戲劇邀約找上門，讓她能趕快以新戲劇作品和大家見面。