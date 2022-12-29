根據俄羅斯天然氣工業(Gazprom)的數據，由於歐盟削減進口和一條重要管線的損壞，俄羅斯透過管線輸送到歐洲的天然氣，在2022年達到自蘇聯解體以來的最低水準。

歐盟一直是俄羅斯石油和天然氣的最大客戶，過去數年一直口口聲聲說要減少對俄國能源依賴，但是要等到俄國入侵烏克蘭之後，布魯塞爾才開始嚴肅對待此一議題。

普丁的長期親信、Gazprom執行長Alexei Miller指出，該公司今年對前蘇聯國家以外的天然氣出口，將達到1009億立方米。

這個數據為較2021年的1850億立方米減少了45%。這些數據同時也包括了透過西伯利亞電力的管線對中國的輸出。

俄羅斯過去一直對德國輸出天然氣，但是自從九月位於波羅地海的北溪一號管線遭到不明原因損壞之後，便中斷對德國的輸出。

鄰近的瑞典和丹麥兩國皆斷定，北溪一號和二號的外洩事件，原因皆為爆炸所引起，但兩個國家都沒有說明誰該對此負責。北約執行長史騰伯格(Jens Stoltenberg)稱該管線損壞事蓄意的破壞。

俄羅斯指責英國海軍人員是爆炸事件的幕後黑手；而英國方面稱，此一說法是錯誤的。

北溪一號在去年的輸出量達到創紀錄的592億立方米。

根據Gazprom的資料，俄氣上一次對外輸出的低點是在1995年，輸出1174億立方米。

與此同時，俄羅斯一直在增加利用海上運輸的液化天然氣(LNG)的銷售，這主要歸功於俄國的Novatek在北極主導的亞馬爾(Yamal)LNG工廠的產出。

俄羅斯統計局的資料顯示，今年1月至11月，俄羅斯的液化天然氣產量成長近10%，達到2970萬噸。