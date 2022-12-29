平均地權條例修正草案日前初審過關，新北市不動產開發商業同業公會副理事長黃文辰指出，短期房市買氣會暫存觀望，但實際有助於實價登碌的合理開價。他認為，草案內容中的限制換約、轉售問題應該要存在排它條款，例如只是平價移轉或是賠錢賣，這些都要被容許才對。另外，私法人購屋採取許可制，購屋需要提出申請太過專制，政府對人民生存權、工作權及財產權，應予保障。

政府期待透過此條例讓市場炒房亂象消失，但政府不一定會得分，年輕人也不可能因此買得起房，房產業者將受傷，經濟成長也將更黯淡。

平均地權條例草案應該增設排外條款，黃文辰說，只要秉持不炒房、不獲利原則，仍應保有財產自主的權利，平價移轉、增加或減少合約名義人、因無法獲貸的更名，以上這些例子都應該豁免。

另外，針對私法人購屋採取許可制，黃文辰認為「萬萬不可」，因購屋需要提出申請太過專制，世界上無例可循，會引起民怨反彈，「用管制手法或法律來限制不應該成為常態」，對人民生存權、工作權及財產權，應予保障。