台南市新化山區一處偏僻山林地7月間遭民眾發現一具白骨，警方DNA比對出是台中市太平區陳姓妙齡女子，6月初遭2名王姓男子開車載送出門即已失蹤，懷疑死因不單純，檢警近日拘捕2男突破心防，王姓前男友因不滿2人交往期間，女方與其他男子曖昧牽扯，才與家住新化區的王男串通，開車到台中將陳女載到新化區偏遠山區打死，就地棄屍。

陳姓女子陳屍山區，1個多月肉已腐爛見骨。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

警方為求白骨案偵破，中元節還在山區燒了大量金紙給陳姓女死者。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

新化白骨案，警方燒了許多件衣物給陳姓女死者。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

家住高雄的王姓男子是陳女的前男友，涉嫌與王姓友人將陳女帶往新化山區打死並曝屍腐爛致白骨。（擷自王姓男子臉書／程炳璋台南傳真）

台南市警方7月12日獲報新化區礁坑里偏遠山林地內出現一具白骨屍體，原本要以無名屍處理，但DNA竟意外比對到死者身分是台中市太平區的20歲陳姓女子，陳女3年前因曾生下小孩夭折，被列嫌犯，當時採有DNA建檔，陰錯陽差得以讓警方查到身分。

正值妙齡的陳女領有輕度障礙手冊，家住台中太平，卻曝屍台南新化，令人起疑，警方找到陳女父母，發現父母親同為弱智者，連女兒失蹤月餘也不懂報案，警方告知噩耗時，母親才驚訝哭訴「難怪最近一直夢到女兒說自己枉死」，稱女兒6月初就跟著2名開車來的男子南下遊玩，但對男方的外型卻形容不清。

警方一面鎖定可疑的2男追查，一面連結犯案證據，陳女屍體在濕熱的6、7月天經過曝曬，全身已快速腐爛成白骨，鑑識人員找不到致命傷痕跡證，只能靠找來當事人詢問破案線索，一度在命案現場燒冥紙與紙衣物給陳女，祈求早日破案。

警方找到陳女現任的柯姓男友，家住台南的柯男驚聞陳女噩耗十分驚訝，並說出常在臉書與陳女的23歲王姓前男友對罵。

王姓前男友家住高雄左營區，他與家住新化的王男都是透過臉書粉絲團認識陳女，3人彼此熟識，前者與陳女交往時十分專情，分手即由愛生恨。6月間聯絡後者一起開車到台中，將陳女帶回台南教訓。

2人將陳女載到新化區礁坑里一處山林地內，王姓前男友以撞球桿狂擊陳女，另一王男則以徒手毆打，陳女疑遭失手錯殺，倒地昏迷，2人竟丟下陳女自行離去，2天後再回現場，確認陳女已斷氣，卻仍各自回家任其屍骨腐爛。

新化白骨案原已無犯案跡證，警方調查數月抽絲剝繭，終於突破2嫌心防，29日依照殺人罪將2人皆移送台南地檢署偵辦。新化偵查隊長吳業昌多年前剛偵破玉井白骨命案，這次再破新化白骨案，直呼冥冥中似有定數。