第四屆台中購物節活動在12月24日結束，台中市府統計APP下載次數超過184萬次，打破過去紀錄，而為了簡化兌獎作業流程，台中市數位治理局規畫建置線上兌領獎系統，民眾只要接到中獎通知，即可填寫資料並送出申請，統計今年活動舉辦至今，已有8成中獎者藉由線上送見兌獎。

數位治理局長林谷隆表示，為了簡化中獎領獎程序、提升作業流程效率，數位局規建置線上兌領獎系統，搭配手機推播、小鈴鐺訊息及APP蓋版中獎通知，民眾可依提示填寫資料並送件，也可隨時掌握送件進度，審核通過後獎金會自動匯入指定帳戶，簡單又快速。

數位局統計統計，從活動開始至今，己有8成以上中獎民眾使用線上送件領獎，藉由數位科技翻轉服務流程，提升APP使用便捷性。而在發票登錄方面，數位局也在活動開跑前採用多方測試，提升掃描辨識精準度，手動登錄部份亦增加輸入確認功能，減少登錄錯誤情況，並藉由合作店家導航定位，方便民眾快速尋找。