本周一（26日）台鐵宣布將於明年元旦起發放留才津貼，台鐵產業工會今（29）日發新聞稿表示，雖然爭取留才津貼小有成果，但仍與基層期望有落差，將持續努力讓台鐵擺脫國營最低薪。

此次留才津貼金額是機車長、司機員3000元，其他適用對象2000元，且因行政作業，明年3月時才會補發1、2月留才津貼。

台鐵產工表示，今年成功爭取留才方案擴大適用範圍，從僅給予8千多位個別職種與各級主管的「關鍵職種津貼」，到適用近1萬6千名台鐵員工的「留才津貼」，破除國家分化手段。

今年台鐵另一工會台鐵企業工會發動「五一勞動節依法休假」後，交通部7月釋出調薪方案，台鐵產工表示，該方案僅針對個別職種與各級主管調薪，遺忘多達7000多位第一線基層員工，更不符交通部長王國材所言「支持改善低薪」。

台鐵產工表示，產工五一上凱道抗議陳情時就已提出「不分職種全面留才」，並於7、8、9月分別以聲明稿、記者會方式，持續爭取全面調薪、改善待遇。

台鐵產工表示，即便爭取到明年元旦起發放留才津貼，但留才津貼仍與基層期望有落差，台鐵仍是國營事業最低薪！縱然部長王國材一再對外表示留才重要性，然而如今調升2000元結果仍不符員工期待。產工多次比較交通部下國營事業單位的薪資結構，資位人員薪點同是200點時，郵政人員的起薪是4萬6535元，港務人員起薪4萬5520元，台鐵人員的起薪連4萬都不到，只有3萬3390元，台鐵遠遠落後港務和郵政，仍屬最低薪，留才問題就是人力問題、人力問題即是安全問題，交通部與台鐵局仍應持續改善所有台鐵員工低薪現況。

台鐵產工並補充，雖然交通部與台鐵局之前對外表示留才津貼發放對象是「全體員工」，然而公文中卻排除今年8月以「改善低薪」調薪至3萬的1千多位營運人員。產工多次主張留才不分職種、不分身分，請交通部與台鐵局落實承諾，留才範圍應包含全體員工，並請交通部落實承諾改善低薪。