走過高雄市議長失利的風風雨雨，前國民黨高市副議長陸淑美事隔多日，今（29）日公開露面談到，一路走來冷暖自知，最後辜負大家期望，很對不起國民黨，但以前的事情經過了，那叫做「歷史」，呼籲大家一起團結打拚，一起往前看。

國民黨高雄市黨部主委許福明日前口頭請辭，國民黨高市委員會今在鳳山區和樂宴會館開會及舉辦餐敘，順道為許福明餞行，事前邀請黨籍議員、地方幹部等與會，但今天活動多，議員多半跑攤或有要事未到，到場議員並不多。

其中，備受關注的前高市議長曾麗燕、副議長陸淑美經歷議長選舉風波後，今天雙方還是未強碰頭，中午只有陸淑美出席餐敘，曾麗燕人不在高雄，但派助理代表與會致意。

陸淑美致詞時提到，一路走來冷暖自知，內心12萬分感謝，「一次的挫敗，對我來講沒什麼」，她自嘲第一次參加選舉議長選舉時，同票卻沒抽中籤，她一向都是把禮物送給別人，很少留給自己，再次挫敗也沒什麼。

「辜負大家期望，很對不起大家，讓國民黨失望了！」陸淑美表示，以前的事情經過了，那叫做「歷史」，國民黨不要再往後看，要跟陸淑美一起往前看，大家要團結努力。

陸淑美提到，成功不必在陸淑美，但爾後每一場選戰都會看到陸淑美為國民黨打拚，還打趣說自己跟智庫執行長柯志恩一樣今年都犯太歲，但相信明年、1年會比1年更好，也呼籲在場黨員永遠跟陸淑美一樣，不要放棄國民黨。語畢現場響起加油鼓勵聲致意。

許福明今在餐敘前，特地聯繫曾麗燕及陸淑美雙方陣營，希望在卸任前，能做最後努力，盡力弭平議長選舉時的裂痕。他呼籲，大家以和為貴、相忍為黨、團結起來，黨不能再次分裂，否則親者痛、仇者快。