政府決定將兵役役期延長為1年，國防部甚至建議讓大學生「3年內讀完書，最後1年去當兵」的方案，教育部長潘文忠今天對此回應，彈性修業方式會是多元的，不會只有一種模式，以讓不同類型學校或科系的學生可以選擇。

教育部今天下午在集思交通部國際會議中心舉行第18屆技職之光頒獎典禮，會前潘文忠受訪回答兵役問題時說，國防部發布有關全民國防兵力結構方案，提到讓大學生利用在學期間去服役，但這涉及學生生涯考量及學習規畫，教育部必須和各大學校院及學生團體討論後，才能確定怎麼做。

潘文忠說，教育部會在明年初就邀集大學和學生團體來開會，可能會分幾個不同梯次進行討論，深入了解學校課程安排及校務運作，再訂出配套措施，給學生一個選擇的機會，但也會尊重學生個別意願。

對於國防部建議的「3年內讀完書，最後1年去當兵」的方案，潘文忠說，不同學校和不同科系學生的需求可能有所差異，因此教育部目前對於彈性修業方式的規畫，不會是單一的，而是多元的，會提供多種方式讓學生選擇。