冬天總讓人想來一碗熱呼呼的甜品，但是在迫不及待品嚐的同時，也要注意攝取的熱量。營養師楊斯涵分享了8種冬季常見甜品的熱量排行榜，其中第一名綜合燒仙草有483大卡，第二名花生湯則有382大卡，另外她也提醒正在減重、有糖尿病或高血脂的患者，食用甜品的注意事項。

楊斯涵在臉書粉專發文，分享8種常見冬季甜品的熱量排行榜，以1份350毫升為單位，名次依序為綜合燒仙草483大卡，花生湯382大卡，紫米紅豆湯355大卡，芝麻糊336大卡，紅豆湯327大卡，杏仁茶315大卡，薑汁奶茶304大卡，桂圓紅棗茶217大卡。

除此之外，楊斯涵也提醒，正在減重的人、有糖尿病或高血脂的患者，在食用甜品時，都有各自需要注意的事項。

●減重

卡路里最高的甜品是綜合燒仙草，如果想控制熱量，可以減少配料，或換為純燒仙草，熱量只有綜合燒仙草的3分之1，並注意食用頻率，偶爾品嚐沒關係，不需要太有罪惡感。

●糖尿病

像全榖雜糧類的地瓜圓、芋圓、紅豆、紫米，水果類的紅棗、桂圓等含有醣類的食物，都可以適度作為澱粉類食物的替代品；至於糖水則盡量減少，或直接改成無糖，才不容易讓血糖飆升。

●高血脂

堅果類的花生、芝麻、杏仁，都是隱藏的油脂食物，吃完之後建議避免油炸或過於油膩的食物，才不會油脂攝取過量，導致膽固醇和三酸甘油酯增加。除此之外，過於甜膩的湯頭，也要小心過量的糖分，讓三酸甘油酯上升。