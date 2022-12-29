受美股收低影響，台股開低回測季線，盤中晶圓雙雄跌幅收斂，貨櫃三雄力守紅盤，終場加權股價指數以14085.02點作收，下跌88.08點，跌幅0.62％，成交金額1420.59億元。今天一度下跌191點，但盤中下殺力道減弱，最後留下超過百點下影線，不過，短期均線下彎，大盤仍處在空方趨勢中，季線支撐為觀察指標。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，2022年多變數，包括：疫情、地緣政治、庫存調整、中美科技戰、央行升息與縮表等持續影響，但預估上述變數對2023年影響可望遞減；此外，與2000年的網路泡沫及2008年金融海嘯有所不同，系統性風險機率仍低，最差狀況估計在10年線有強勁支撐。就總經面分析，預估今年下半年通膨壓力見頂，明年上半年升息循環結束，2023年全球景氣前低後高，台股企業預估營收年增率將逐季上揚，獲利年增率將在2023年下半年轉正，在經濟與企業獲利成長性均前低後高下，預估2023年台股指數可望逐季震盪向上，建議可利用第一季前的回檔整理分批逢低布局。

沈建宏指出，就基本面分析，預期2023年科技股可望表現優於傳產股，晶圓代工景氣有機會在2023年第1季落底，2023年第2季半導體產業庫存調整完畢，此外，2023年疫情解封會較2022年明顯，有利內需及航空產業的成長。外資目前台指期未平倉維持多單，且在連2年大幅賣超台股後，要再大幅賣超機率降低。在操作上，應留意停利及類股輪動，看好族群包括：新規格如高速傳輸、新產品、汽車與電動車供應鏈、低軌道衛星、經濟解封受惠、生技等。