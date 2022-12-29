美國陸軍計劃在2023年初實裝6.8釐米為主的「次世代班用武器計畫」（Next Generation Squad Weapon Program）武器(X)M5步槍和(X)M250輕機槍，預計2023年初將優先換發給第一線作戰的步兵單位，用以取代M4卡賓槍和M249班用自動武器（SAW），海軍陸戰隊（USMC）和特種作戰司令部（SOCOM）將選擇性地採用新口徑武器。此外，現有的武器平台仍將繼續在全軍服役。
據軍事新聞網《防務新聞》（DefenseNews）29日報導，新口徑6.8公釐子彈，會是是射手們即將看到最大的變化，次世代步兵班武器計劃讓參與競爭的公司，都圍繞在這個新口徑開發他們的武器平台。在過去的一年中，西格紹爾（Sig Sauer）公司贏得了47億美元（近新台幣1444億元）的武器合約，Vortex Optics公司和Sheltered Wings公司合作贏得了27億美元（近新台幣829.3億元）的NGSW-Fire Control智慧瞄具系統。
(X)M5卡賓槍和(X)M250 SAW換發後，6.8x51mm將能允許射手接戰更遠的距離、更快、更準確，而且比目前現有的M4和M249的5.56x45mm子彈口徑更具殺傷力。
投入作戰單位的時間， 預計在2023年初，不過，陸軍官員還沒有公開確認哪些單位會優先換發，而朝向全軍的普及化還要幾年的時間，但一線的近距離戰鬥部隊包括步兵、偵察兵和戰鬥工兵單位預計能夠優先取得，而其他部隊將在未來十年或更長時間內繼續使用M4和M249。
這2種武器都具有M-LOK護木，可以安裝皮卡汀尼導軌以增加戰術配件的選擇，M250機槍還擁有左、右撇子都能便利切換的射擊選擇鈕和使用的槍機拉柄。
這2款武器還將配備NGSW-Fire Control電腦輔助光學系統，具備彈道電腦和雷射測距儀，而本身為第一焦平面（FFP）鏡、可以提供瞄準校正以及「變動瞄準線」（Disturbed Reticle）。它還能與當前和未來的單兵電子設備進行無線連接。
「變動刻度線」為這類智慧型瞄具的技術，將會為射手提供2個參考點，第1個點跟著槍管成直線，讓射手追瞄目標，從而讓雷射測距儀向彈道電腦傳遞距離、角速度或是風偏等信息。在電腦計算完後，第2個點將會顯示瞄具之中，然後，射手可以調整使第1個點跟第2個點重疊，當扣下扳機擊發子彈之後，子彈就會精準地落在目標上。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。