美國陸軍計劃在2023年初實裝6.8釐米為主的「次世代班用武器計畫」（Next Generation Squad Weapon Program）武器(X)M5步槍和(X)M250輕機槍，預計2023年初將優先換發給第一線作戰的步兵單位，用以取代M4卡賓槍和M249班用自動武器（SAW），海軍陸戰隊（USMC）和特種作戰司令部（SOCOM）將選擇性地採用新口徑武器。此外，現有的武器平台仍將繼續在全軍服役。

新口徑6.8x51mm，會是是射手們即將看到最大的變化，次世代步兵班武器計劃讓參與競爭的公司都圍繞在這個新口徑開發他們的武器平台。（Sig Sauer）

據軍事新聞網《防務新聞》（DefenseNews）29日報導，新口徑6.8公釐子彈，會是是射手們即將看到最大的變化，次世代步兵班武器計劃讓參與競爭的公司，都圍繞在這個新口徑開發他們的武器平台。在過去的一年中，西格紹爾（Sig Sauer）公司贏得了47億美元（近新台幣1444億元）的武器合約，Vortex Optics公司和Sheltered Wings公司合作贏得了27億美元（近新台幣829.3億元）的NGSW-Fire Control智慧瞄具系統。

(X)M5卡賓槍和(X)M250 SAW換發後，6.8x51mm將能允許射手接戰更遠的距離、更快、更準確，而且比目前現有的M4和M249的5.56x45mm子彈口徑更具殺傷力。

投入作戰單位的時間， 預計在2023年初，不過，陸軍官員還沒有公開確認哪些單位會優先換發，而朝向全軍的普及化還要幾年的時間，但一線的近距離戰鬥部隊包括步兵、偵察兵和戰鬥工兵單位預計能夠優先取得，而其他部隊將在未來十年或更長時間內繼續使用M4和M249。

這2種武器都具有M-LOK護木，可以安裝皮卡汀尼導軌以增加戰術配件的選擇，M250機槍還擁有左、右撇子都能便利切換的射擊選擇鈕和使用的槍機拉柄。

這2款武器還將配備NGSW-Fire Control電腦輔助光學系統，具備彈道電腦和雷射測距儀，而本身為第一焦平面（FFP）鏡、可以提供瞄準校正以及「變動瞄準線」（Disturbed Reticle）。它還能與當前和未來的單兵電子設備進行無線連接。

(X)M250機槍具備左、右撇子都能便利切換的射擊選擇鈕和使用的槍機拉柄。（Sig Sauer）

「變動刻度線」為這類智慧型瞄具的技術，將會為射手提供2個參考點，第1個點跟著槍管成直線，讓射手追瞄目標，從而讓雷射測距儀向彈道電腦傳遞距離、角速度或是風偏等信息。在電腦計算完後，第2個點將會顯示瞄具之中，然後，射手可以調整使第1個點跟第2個點重疊，當扣下扳機擊發子彈之後，子彈就會精準地落在目標上。

NGSW-Fire Control是一種電腦輔助光學系統，可以大幅提升射手命中率。（Vortex Optics）