浩鼎生技(4174)哀痛宣布該公司創辦人暨董事長兼執行長張念慈博士，今天上午十時許，在美國聖地牙哥家中因突發心臟病猝逝，享壽72歲。

張念慈平日在美國和台灣時間各半，在美期間，上班時他均在遠端與台北公司連線，並以視訊方式參加各項會議，隨時交辦事項；因此，僅管他不在國內，員工從未感覺和他有距離。今上午九點，他即分別和幾位主管通電話，討論一些事項；因此，半小時後自美接獲噩耗，員工無比震驚，不敢置信。

公司隨即召開緊急會議，除了將在最短時間召開臨時董事會，推選繼任者外，公司業務則依張董事長平日分層管理、充分授權作風，由研發長賴明添暫代其職務，繼續執行各項研發計畫。賴明添並期勉員工，要以更堅定的意志，上下一心，追求更大的成果，以慰最敬愛的大家長張念慈在天之靈。

張念慈，生於1950年，台灣輔仁大學化學系畢業、美國布蘭戴斯(Brandeis)大學有機化學博士、麻省理工學院博士後研究。旅美數十年，曾任職Merck、Sharp＆Dohme和Rhone-Poulen c Rorer等世界知名藥廠。1993年他首先創辦第一家公司Cinogen，隔年再創立健康食品公司Pharmanex，並將Cinogen併入 Pharmanex，四年後Pharmanex以1.35億美元賣給美商如新(NU SKIN)集團。1998年成立Optimer Pharmaceuticals，2002年返台創立台灣浩鼎。

張念慈對新藥研發始終懷抱無比熱情，他所研發的產品都是first in class, best in class的首創全新藥物；他提出的新藥成功「四才」條件，即人才、選材、智財及錢財，即被生技界喻為經典。

除了從事高風險的新藥研發，張念慈在生活上也處處體現他冒險的精神，早年喜歡登山、玩遊艇、風帆，率員工一起泳渡日月潭，處處追求登峰造極；他重視家庭，喜歡廚藝，講究品味；不過，最強調的身分則是虔誠基督徒，樂善好施，對培育自己的母校輔大則長期贊助各種教學發展計畫。這樣爽朗、慷慨、充滿傳奇的生技奇才殞落，不僅是個人、家庭和公司的遺憾，更是國家、乃至生技新藥界難以估算的損失。