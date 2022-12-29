全球第二大虛擬資產交易所FTX今年11月驚爆破產事件，台灣高達30萬人受害，牽涉金額逾新台幣150億，扣除避稅天堂後，台灣是全球排名第5大重災區。民眾黨立法院黨團29日呼籲金管會、教育部合作補足金融素養教育缺口，而當前虛擬資產市場風波不斷，跨部會應儘速建立納管機制。

黨團幹事長張其祿表示，日本受FTX破產危機衝擊程度是世界第三高，但因日本金融廳設有加密貨幣經營執照、制定營運規則，這一個多月來FTX日本分公司仍持續向投資人發布客戶資產管理情況、行政機關處理進度與償還工作進度，這些都是台灣投資人缺少的制度性保障。

張其祿認為，當前台灣對虛擬資產風險的警覺程度遠遠落後於世界，當前監管虛擬資產已成為世界主要國家的共識，但台灣僅有《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》規範境內交易，境外交易只能呼籲投資人自行評估，建議政府應儘速研議納管辦法，並同步進行中央銀行數位貨幣（CBDC）研發，以提供安全穩定的數位交易選項。

出身新光金控的立委吳欣盈指出，根據民間自救會統計，台灣受害者多為年輕學生與小資族，2022年「台灣金融生活調查」也顯示，年輕世代金融風險抵抗力比2年前退步、金融素養低落，可看出年輕世代常常忽視投資風險，而FTX事件正凸顯了金融教育的重要。

吳欣盈表示，目前108課綱除了商管學群以外，高中以下金融理財教育大多只有理論上的經濟學，幾乎沒有提到實務金融理財及退休規畫。然而青年剛踏入社會收入較低，常優先考慮投資，更容易落入金融投資的陷阱。她認為，教育部與金管會應跨部會合作，設計金融理財教育課程並納入義務教育，不讓FTX事件慘況重演。

新科立委陳琬惠批評，今年9月數位部長唐鳳受訪時曾說，「數位部也將發行NFT進行正面的運用，避免外界誤會NFT只能拿去做不好的事」，可見唐鳳對虛擬資產也有一定研究，且數位部設有數位產業署負責「數位經濟相關產業之政策規劃及法規研擬」，但對於FTX破產危機，數位部卻毫無作為。