Gogolook走著瞧今（29）日向證交所提出創新板上市申請，Gogolook目前尚未辦理公開發行，未來股票公發將成市場關注焦點，據證交所提供該公司公開說明書內容，國泰私募股權基金及穩懋（3105）是二大股東，目前各持股28.53％及11.49％。

公開說明書記載，Gogolook董事長為鄭勝丰，持股1.33％，另董事郭建甫持股1.17％，董事宋政桓持股1.14％，董事朱滿持有0.26％，以及監察人林家田持股為0.69％。

至於董事暨持股10％大股東有國泰永續私募股權基金有限合夥，持股28.53％，以及穩懋半導體持股11.49％。全體董事合計持股比率為43.93％（到111年12月19日止）。

Gogolook目前資本額3.09億元，成立於101年4月12日。去（110）年營收為2.56億元，稅前純損6,115萬元，每股淨損2.04元。