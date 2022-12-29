「窖藏光旅」試營運邀請雙子打擊樂團為活動揭開序幕。(于家麒攝)★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

金酒公司董事長黃怡凱(右2)與縣府秘書長謝世傑(中)等人共同倒下「金酒」後，「窖藏光旅」正式開幕。(于家麒攝)★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

金門酒廠建廠70周年，首次對外揭開「酒窖」的神秘面紗，正式開放經武儲酒坑道供一般民眾參觀體驗，金酒表示，即日起至2023年5月31日，每週四、五、六、日、一開放售票導覽（過年期間不開放），提供每天5場次的預約專人導覽，每場次上限20人，試營運期間團體票每張305元、散客票價每張350元，均採預約制，洽詢電話請撥082-325628轉82852。

經武儲酒坑道歷經半年多的翻修已完工，今（29）日上午在坑道口舉行「窖藏光旅」試營運發布會，邀請民眾五感體驗穿梭時光，漫步品酩高梁風味。體驗內容特別規劃5個不同站點的導覽體驗，包含開鑿儀式、高粱微旅、酒師匠心、窖藏傳承、酒鬼快閃。

導覽體驗第一站「開鑿儀式」，一踏入坑道就帶領大家回到1958年「八二三砲戰」之後，金門大量開鑿坑道構築出濃厚的戰地色彩；經武坑道於1978年開始施工、2008年由金門酒廠承接後坑道使用狀況也完整呈現。

坑道外的KK Bar販售金酒相關酒款與文創商品，民眾可現場參觀選購。(于家麒攝)★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

第二站「高粱微旅」，以金門酒廠獨有釀製酒工藝帶出製酒流程，現場除了能觸摸到製酒原料之外，更能直接品飲到剛蒸餾出來的第二道新酒。

眾人細細品嘗各種發酵階段的高粱酒風味，讚不絕口。(于家麒攝)★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

第三站「酒師匠心」，坑道內二側巨大的不鏽鋼醇金酒桶，經過長時間發酵及培趜的過程，保存了重要的原漿酒，本站能品飲到直接從不鏽鋼酒桶取出的2019年金城廠優質儲酒酒基－原漿酒。

第四站「窖藏傳承」，以儲酒銀行的概念，打造白金龍裝置藝術牆，藉由歷史傳承的痕跡賦予坑道不同風貌，本站將品飲窖藏醇化後的5年陳高，象徵坑道儲金歲月的精華。

開幕活動邀請2019年Word Class調酒冠軍-楊宜賓，以金門高粱酒現場調製出「叢林之龍」。(于家麒攝)★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

最後一站「酒鬼快閃」，KK Bar販售金酒相關酒款與文創商品，並邀請到2019年Word Class調酒冠軍－楊宜賓，以38度與58度白金龍高粱酒調製出專屬的四款獨特調酒，賦予高粱酒更多變的新穎風味。

與會來賓在專業導覽員「工頭堅」引領下，一一體驗酒窖內的五感情境。(于家麒攝)

外傳即將接（兼）任金酒公司董事長的縣府秘書長謝世傑也特別出席盛會，在現任董事長黃怡凱以及專業導覽員「工頭堅」等人的引領下，一一體驗酒窖內的五感情境，也細細品嘗各種發酵階段的高粱酒風味，讚不絕口。

金酒公司董事長黃怡凱表示，「窖藏光旅」經武儲酒坑道今天開始試營運，誠摯邀請全國各地及全世界喜愛金門高粱酒的朋友們到場擔任「四品大員」，一品原漿、二品蒸餾酒、三品陳高、四品調味酒，透過聽覺、視覺、嗅覺、味覺與觸覺的五感情境與專業導覽，帶領民眾認識金門酒廠高梁的歷史與風味。

縣府秘書長謝世傑則說，有幸藉此機會進入儲酒坑道擔任「四品大員」，品嘗金門高粱酒的香、醇、甘、冽，確實是步步到位，非常不容易。金門酒廠在全體員工歷年的努力下，品質越來越好，也希望民眾的接受度能越來越高，對金酒文化的推廣也能有一定的助益。

金酒公司表示，為提升體驗品質，民眾參與導覽活動需透過預約購票方式，團體客可透過旅行社統一購買，自由行或散客可直接至金酒公司廠史館（金門縣金寧鄉桃園路一號）自行購票，洽詢電話請撥082-325628轉82852，希望大家都能親臨感受這次首次對外開放的「經武坑道儲酒體驗」。

據了解，「經武坑道」歷經金防部工兵連官兵三班輪值，徒手打造挖鑿而成，於1983年完工，全球僅見的花崗岩層地質加上金門的海島型氣候特別潮濕，能讓坑道內達到溫濕適宜的天然環境，高粱酒能在此得天獨厚的環境中自然熟成，對於酒體的質量有相當大的幫助。

金門酒廠於2016年開始施作大型不鏽鋼酒槽並導入許多安全、運輸等現代化的設備，來提升儲酒量及酒質、延長醇化、確保酒體香醇，讓儲酒的效益發揮到最大化，目前共有64只大型不鏽鋼酒槽，最高可儲存350萬公升金門高粱酒。

想知道更多有關「經武坑道儲酒體驗」的最新消息，歡迎上金門酒廠官方網站https://www.kkl.com.tw/tc/index.aspx 查詢。金酒表示，經武坑道儲酒體驗，未來將因應最新疫情並配合中央及金門縣防疫政策，滾動式調整方式及內容。

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