新北市板橋區昨日晚間驚傳濺血案，25歲施姓男子要開車離開板橋殯儀館地下停車場時，因未繳費而被卡在檔桿前，後方的51歲詹姓男子按喇叭提醒，施男竟惱羞成怒，找來5名友人分持棍棒和刀械猛砍計程車，詹男與其姪子手部中刀，在現場留下斑斑血跡，警方則已介入調查，全案依殺人未遂、妨害秩序及傷害罪嫌偵辦。

據了解，施男是葬儀社員工，詹男則是喪家，昨日晚間剛結束親人喪事，開計程車載著4名家人離開，卻發現遭前車卡在檔桿前遲遲不走，詹男按喇叭提醒，施男則心生不滿，雙方爆發口角衝突。

施男一氣之下竟堵在詹男車輛前，還找來5名朋友助陣，分持棍棒刀械砍向計程車，詹男與其姪子手部中刀，所幸經急救已無生命危險，犯嫌逞凶後則立刻逃逸。

警方獲報後立刻組成專案小組調查，今日凌晨2時許查獲施嫌等4人到案說明，並查扣作案用球棒2支，犯嫌辯稱已將刀械丟棄，訊後將他們依殺人未遂、妨害秩序及傷害罪嫌移請新北檢偵辦。