苗栗縣銅鑼鄉西田洋一處產業道路，28日爆發幫派兄弟砸車衝突事件，案經苗栗縣警局迅速動員壓制拘提雙方涉案人員20人到案，清查結果發現衝突原因係導因於傾倒廢土問題，雙方溝通失誤所致，桃園市竹聯幫信堂曾姓大哥為了處理建築廢土，與苗栗在地兄弟洽商，卻因雙方溝通語意誤解造成衝突，警方目前已全力壓制雙方，並正清查背後涉案主導人員中。

苗栗縣銅鑼鄉28日爆發幫派兄弟群毆砸車傷人事件，警方拘提20人到案。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

據悉，涉嫌為要傾倒廢土的竹聯幫信堂曾姓大哥，經手許多廢土生意，有生意來往的土場遍及中、北部各地，警方從曾某臉書內容分析發現，除了引發糾紛的銅鑼廢土場以外，曾某另在三義鄉還有新闢廢土場。曾某從事廢土生意，在桃園政商黑白關係良好，除了擔任某警政單位警友會桃園分會主任以外，還曾出任民進黨桃園市長候選人鄭運鵬競選祕書。

28日清晨，位在苗栗縣銅鑼鄉西田洋國道1號高架橋下方的一處產業道路，發生一群惡少手持棍棒等兇器，將停放路旁的8部轎車全部砸得稀爛，現場並有4人被毆傷，民眾旁觀拍攝整個行兇過程PO上網路後，由於事發地是苗栗純樸的鄉間，立刻引起許多民眾關注，苗栗縣警局長陳武康獲報立即指示縣刑大會同苗栗分局組成專案，迅速查明事發原因，依法嚴辦幫派份子涉嫌聚眾鬥毆等不法。

疑似因廢土糾紛爆衝突，苗栗縣銅鑼鄉28日爆發幫派兄弟群毆砸車傷人事件，警方起獲作案棍棒等證物。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

警方迅速釐清事發原因及涉案人員身分後，兵分多路赴桃園、苗栗等地拘捕涉案人員到案，至29日下午為止，已拘提雙方人馬20人到案，並起出作案棍棒等工具。

據查，專在桃園活動的曾姓大哥為要傾倒廢土，向苗栗在地兄弟洽借廢土場，但因雙方溝通語意出現誤解，曾某以為對方同意，即指示廢土砂石車進場傾倒，遭到土場工作人員阻攔，雙方一度爆發對峙口角後，28日一早，苗栗在地兄弟分駕8部轎車到廢土場外警戒，曾某一方認為對方有意給自己難看，竟糾集1、20人開車南下砸車傷人示威。

陳武康強調，苗栗縣警局針對非法黑幫暴力組成掃黑專責隊，專門打擊嚴懲聚眾鬥毆、暴力犯罪及黑幫等絕不手軟，為維護苗栗縣好山好水，絕不容許不法集團非法傾倒廢棄物，更不容許暴力、黑道介入，警方將持續強力打擊暴力犯罪與掃蕩黑道幫，以有效澈底淨化苗栗縣轄區治安。