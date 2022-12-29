因應大陸1月8日起全面解封，中央流行疫情指揮中心宣布元旦起實施專案，將對大陸入境及透過小三通來台的旅客實施全面篩檢，不過有專家認為現行採用的唾液PCR方式不夠精確，應以鼻腔PCR的方式才能揪出潛藏感染者。對此指揮官王必勝表示，兩者精確度都差不多，精準度沒有問題。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，唾液PCR容易受到飲食而影響檢測準確度，根據國外研究統計，判讀的準確率僅約7成，建議指揮中心對大陸來台旅客實施全面鼻腔PCR，才能保障國內疫情穩定。

王必勝今天則駁斥，指出不曉得唾液PCR準確率僅7成是哪來的資訊，根據我們的研究與分析，唾液PCR與鼻腔PCR的準確度都差不多，且負責承辦機場檢疫的醫療院所都相當有經驗，精確度不會有問題。

王必勝進一步說明，整個PCR的採檢流程會在一天內完成，以當前量能讓所有入境旅客在一天內取的檢測證明沒有問題，且原先發放的四劑快篩仍然持續，如入境旅客有症狀也可自行用快篩採檢。

此外，除大陸與小三通的來台旅客，大陸旅客如從港澳等第三地中轉來台是否也須全面採檢？王必勝指出，由於香港疫情較大陸透明，當地近期雖然也處在疫情高峰，但看起來相對穩定，且香港當局今天才剛宣布自大陸入境旅客得持48小時內PCR證明，還有待進一步觀察實施成效再做討論。