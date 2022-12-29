近日一位科大網友說，讀國立大學的妹妹從大一就被人包養，4年存了600多萬，但她對家人經常大小聲，還嗆他是窮酸死業務，「我們如果不想好好服侍她，她也願意把房子買下來，我跟爸媽看要滾去哪裡。」

原PO近日在論壇《Dcard》發文說，妹妹學歷為中字輩以上的國立大學，而他只有讀科大，「目前我妹有個乾爹包養，她乾爹不只有錢，學歷也是全台頂尖，常常給我妹各種精品名牌，我妹開始有錢之後，對我爸媽的態度就變了很多，平常不幫忙任何家事，也總是對他們大小聲。」

下班回家，原PO剛好撞見這一幕，原PO表示，他想跟妹妹說，講話要有分寸。妹妹開嗆，「死業務窮就閉嘴。」原PO嘆，他大學畢業後就去賣保險，拚4年也沒有年薪百萬，「她直接當著我們全家的面前，曬出她被包養帳戶的存摺，上面清清楚楚已經有600多萬了，然後就說這個家她才是有能力的人，我們如果不想好好服侍她，她也願意把房子買下來，我跟爸媽看要滾去哪裡，有多遠就走多遠。」

原PO雖然很想把存摺甩在桌上，但他突然有點羨慕又卻怯步，「平常在外面跑客戶，面對各種人情冷暖，鞠躬哈腰，我都不曾這麼在意。」爸媽挺他說，至少這錢是雙手賺回來的。妹妹表示，他做保險也是在騙客戶，沒比包養高尚。