心誠則靈？近日有網友目擊台北市信義分局五分埔派出所門口有名男子雙手合十、虔誠地跪拜，畫面曝光讓網友不禁笑稱「擊鼓鳴冤？」；對此，信義分局表示，該名男子為附近住戶，酒後跑來派出所門口，並未說明來意，男子未出現脫序行為，跪拜完後便自行離去。

心誠則靈？醉男「雙手合十」把派出所當廟拜，網笑：擊鼓鳴冤。(翻攝臉書路上觀察學院)

一名網友日前在臉書社團「路上觀察學院」發文並附上一張照片，只見畫面中一名身穿紅色羽絨外套的男子，雙手合十、虔誠地跪在五分埔門口，讓原PO不禁笑稱「阿彌陀佛！聽說五分埔派出所很靈」。

貼文曝光引發熱議，網友紛紛留言表示「門前階梯日久成精，化為人形跪謝天恩」、「擊鼓鳴冤？」、「不是要投案嗎？」、「該不會要用爬的進去？」、「兩津勘吉再次出包 罰跪中...」、「求神明，求買衣服議價成功」。

據《三立新聞網》報導，信義分局表示，26日下午1時許，該名男子前來派出所門口，值班警員上前詢問來意，但男子並未回話，身上還飄出些許酒味；由於男子並非第一次前來派出所，派出所同仁都認識這個人，加上男子並無脫序行為，所以警員並未採取任何行動，男子也在跪拜完後自行離去。